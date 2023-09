Sledujte farby, počúvajte pokyny koordinátorov. Začala sa veľká ročná výluka na železnici

Inak to mali vymyslieť, vravia cestujúci.

HUMENNÉ. Mali to vymyslieť ináč, pridať jednu trať, ktorá by obišla veľkú stanicu a vlaky zo Stakčína a Medzilaboriec by odviedla do depa.

Rok je dlhá doba a možno železniciam ani stačiť nebude, určite výluka potrvá dlhšie.

Oznamy sú slabo zvýraznené, museli sme sa pýtať v pokladni.

Určite sa čas cestovania predĺži, horšie to bude v zime, zasnežené, neodhrnuté cesty, strach pomyslieť.

Takto si ťažkali cestujúci na veľkej železničnej stanici v Humennom v pondelok predpoludním.

Na jednom sa však zhodli všetci - elektrifikácia a modernizácia trate bola potrebná ako soľ a mala byť realitou už pred rokmi.

Čo nám ostáva, len vydržať, krčia plecami starí i mladí, s batožinou i bez nej.

Z vlakov do autobusov

Veľká rekonštrukcia úseku železničnej trate Humenné - Bánovce nad Ondavou spojená s elektrifikáciou „vyhnala“ cestujúcich z vlakov a prinútila ich nastúpiť do náhradných autobusov.

Výluky na tratiach Humenné - Strážske, Medzilaborce - Humenné a Stakčín - Humenné sa začali 25. septembra a potrvajú do októbra budúceho roka.

Ide o prvú etapu, ďalšie práce budú pokračovať na úseku Strážske - Bánovce nad Ondavou do konca júla 2025.

Odkiaľ a kedy

V pondelok predpoludním sa pred budovou železničnej stanice v Humennom schádzali cestujúci v predstihu.

Mnohí si neboli istí, odkiaľ a kedy presne náhradné autobusy odchádzajú.

Humenčanka Mária (67) sa vybrala za mamou do Hankoviec, pravidelne necestuje.

„Nevidím žiadne označenie, kde majú stáť náhradné autobusy. Neviem, či stojím správne, asi áno,“ zapochybovala.

Medzilaborčan Ľubomír (66) je z generácie, ktorá uprednostňuje ľudský kontakt pred neosobným svetom počítačov a internetu.

„Išiel som sa spýtať do pokladne, kde stoja autobusy, vývesky o výlukách som si vo vestibule nevšimol. Veľa ľudí nemá aplikáciu na kúpu lístkov v telefónoch, nazdávali sa, že si budú môcť kúpiť lístok u šoféra. Nedá sa to. Verím však, že si ľudia pomaly zvyknú, musíme to prežiť,“ hovorí.

Zdôrazňuje, že „normálne“ cestovanie vlakom bez výluk a opráv bude pre severovýchod Slovenska realitou prakticky až o dva roky, keďže práce na elektrifikácii sa neskôr presunú na ďalší úsek.

„Často cestujem do Prahy a späť. V nedeľu som pricestoval do Humenného, meškali sme, dve hodiny som musel čakať na ďalší prípoj do Medzilaboriec,“ dodáva.

Vlak vo všeobecnosti pokladá za lacnejší, bezpečnejší a pohodlnejší.

„Určite poskytuje väčší komfort, a to nielen pre zdravotne postihnutých, dá sa v ňom prejsť, pohodlne sedieť, využiť WC,“ dopĺňa.

Lieskovčanka Simona (29) so synom Jozefom (14 mesiacov) priznáva, že využíva vlak len sporadicky.

„Chodievame autom alebo autobusom, vlakom som zvykla cestovať len k švagrinej do Kamenice nad Cirochou. Je pravda, že vlak je lacnejší a deti za cestu neplatia, ale vždy som volila ten spoj, ktorý išiel skôr, aby som nemusela čakať,“ zdôvodňuje, prečo aj v pondelok nastúpila radšej do linkového autobusu a nečakala na náhradný.

Študenti s batožinou, ale bez problémov

Študenta Sergeja (21) z Ukrajiny informácia o ročnej výluke prekvapila.

„Nevedel som o tom. Mám v mobile aplikáciu, ale akosi mi ušlo, že to bude trvať tak dlho,“ hovorí.

