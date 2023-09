Opitá vodička v Medzilaborciach zničila auto aj plot

Polícia ju už obvinila.

MEDZILABORCE. Takmer 2,5 promile alkoholu v dychu namerali policajti 28-ročnej vodičke z Medzilaboriec.

Stalo sa tak po tom, čo jej sobotňajšia nočná jazda v rodnom meste skončila nárazom do zaparkovaného osobného auta.

Ešte predtým však so svojim vozidlom opakovane prechádzala do protismeru, aby napokon pred jedným z rodinných domov narazila do železného oplotenia.

Podľa slov prešovskej krajskej policajne hovorkyne Jany Ligdayovej, vodička aj napriek tomu pokračovala ďalej v jazde, ktorú ukončil až spomínaný náraz do odstaveného auta.

Polícia už obvinila mladú ženu z trestného činu ohrozenia pod vplyvnom návykovej látky.