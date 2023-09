V Zboji sa vrátili do čias, keď po chodbách modernej školy behali stovky detí

Múzeum chcú otvoriť s bývalými učiteľmi.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ZBOJ. V poloninskej obci Zboj v Sninskom okrese ponúkajú návrat do starých školských čias.

Novootvorené Múzeum školy sídli v jednej z najstarších obecných budov a zaujme nielen školopovinné deti.

Slúžila všelijakému účelu, aj škole

Kamennú neomietnutú budovu v strede obce postavili začiatkom 20. storočia.

Mala slúžiť ako železničná stanica pre riadnu železnicu do Haliče.

Napokon z plánov zišlo a regiónu slúžila len úzkokoľajka zo Zboja do Novej Sedlice, po ktorej sa zvážalo drevo.

Dvakrát do týždňa vozila ľudí do Veľkého Berezného, do vtedajšieho okresného mesta.

Počas prvej svetovej vojny bola budova stanice poškodená.

Po druhej svetovej vojne koľajnice vytrhali a z opustenej budovy sa na istý čas stala obecná škola.

Neskôr v nej sídlilo kino, potom „papučkáreň“, pobočka bardejovského JAS-u, v ktorej miestne ženy vyrábali papuče.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Navštevovali ju stovky žiakov

V podkroví školy bývali učitelia v dvoch bytoch, na prízemí sa vyučovalo v jednej triede.

„Do školy chodievali deti rôzneho veku. Nosievali si so sebou chlieb, kúrilo sa v piecke, bola núdza o učiteľov. Začiatky po vojne boli ťažké,“ hovorí starosta Ladislav Ladomirjak (Smer SD).

V roku 1956 sa začala stavať nová škola.

„V dokumente československej televízie je zachytené, ako z budovy starej školy natáčajú výstavbu novej. Otvorili ju v 60. roku,“ pokračuje v rozprávaní.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa