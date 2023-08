Hromy, blesky, popadané stromy. Východ má za sebou búrlivú noc

V Zbudskom Dlhom strhlo strechu na obecnom úrade.

Správu aktualizujeme.

ZBUDSKÉ DLHÉ. Hasiči v Prešovskom kraji majú za sebou pre nepriaznivé počasie viacero výjazdov.

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, týkali sa najmä popadaných stromov v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou.

Strhlo strechu, dážď narobil škody

V obci Zbudské Dlhé v okrese Humenné strhol vietor strechu na obecnom úrade.

Strhnutú plechovú strechu potvrdil v sobotu ráno starosta František Kopej (Smer-SD). Na mieste pomáhali hasiči s technikou.

"Treba strechu strhnúť, lebo to visí, je to obrovská plocha, treba to dať dole. Čo ostane, treba pozhadzovať, vyčistiť. Zháňam plasty a celty na zakrytie," opísal starosta.

Škody sú aj vo vnútri budovy úradu následkom vody, ktorá dnu napršala.

"Všetko je mokré, celý obecný úrad, horné i spodné poschodie," konštatoval Kopej.

Celkové škody zatiaľ nevedel odhadnúť, určite však nebudú malé.

V Poprade majú problém so zaplaveným mostom.

Škody v Košickom kraji

Silné nočné búrky narobili škody aj v Košickom kraji. Hasiči tu tiež odstraňujú spadnuté a polámané stromy z ciest.

Strom sa vyvrátil na autá na Obchodnej ulici v Košiciach. V sobotu nadránom silný vietor zlomil aj strom v areáli nocľahárne na Fialkovej ulici v Košiciach, odstránili ho svojpomocne.

Silná búrka poriadne bičovala aj areál košickej zoo. Zásah dostal obľúbený výbeh tučniakov jednopásých a v lesnej časti popadalo a vyvrátilo niekoľko stromov, okrem iného aj vo výbehu kozorožcov sibírskych.

"Naši pracovníci technického oddelenia a skupiny záhradníkov od rána odstraňujú škody tak, aby naši návštevníci a dovolenkári neboli pri návšteve zoo obmedzení. Zvieratká sú po rušnej noci v poriadku," uviedla zoo na sociálnej sieti.

Búrky nekončia

Meteorológovia SHMÚ vydali výstrahy pred dažďom na celý víkend. Druhý stupeň platí pre okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava a Košice-okolie. Prvý stupeň je vyhlásený na zvyšné územie východného Slovenska.

Pri búrkach môže prechodne zosilnieť vietor, hrozia prudké lejaky a krupobitie.

"V sobotu sa prechodne na väčšine územia dostaneme do teplejšej časti frontu, bude v nej aj viac energie dostupnej pre vývoj búrok, navyše vo veľmi vlhkom vzduchu a v silnom južnom prúdení. Okrem prívalových dažďov sa preto môžu vyskytnúť aj väčšie krúpy a silný nárazový vietor. V sobotu večer je pri prechode studenej časti frontu od juhu až juhozápadu opäť vyššia pravdepodobnosť sformovania búrkového systému," opísal SHMÚ očakávanú situáciu.

Hydrologické výstrahy platia pre oblasti v povodí riek Slaná, Hornád, Hnilec a Bodva, Poprad, Torysa a dolnú časť povodia Bodrogu.

Výstrahy pred búrkami a dažďom na sobotu. (zdroj: SHMÚ)