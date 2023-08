Koločena fasoľa môže byť veľkou neznámou. Rýchlokurzom prevedú rusínske gazdinky

POLONINY. Uprostred augusta pekne vidieť Mliečnu dráhu a teplo je v najvýchodnejšie položenom národnom parku tak akurát.

Štvrtý ročník zážitkového festivalu Objavte Poloniny bude o niečo iný. Rozšíri sa o jeden deň, program štartuje vo štvrtok 17. augusta a potrvá do nedele 20. augusta.

Vybrať si možno z 30 zážitkov roztrúsených v niekoľkých obciach v srdci Národného parku Poloniny.

Ak netušíte, čo je to zbojská „koločena fasoľa“ miešaná vlastnou „koloťuvkou“, nevadí.

Zistíte to počas rýchlokurzu varenia od pravých rusínskych gazdiniek, ktoré prezradia recepty na tradičné rusínske jedlo vrátane prípravy postnej lokše pečenej na platni šporáka. Bruchá si zaplníte v parku v obci Zboj.

Hladní nebudete odchádzať ani od Jarky, ktorá vás v Uliči zasvätí do varenia tatarčaných pirohov.

Tatarčané pirohy nie sú z tatárskej omáčky. Čo by ste ešte mali o Rusnákoch vedieť?

Pre deti je zase pripravený program v rusnáckej minizoo v Uliči.

Chovateľ, hudobník a milovník zvierat Čiko vám ukáže, ako vyzerá život v spojení s prírodou a tradíciou. Naučí vás, ako sa starať o zvieratá, ktoré boli bežnou súčasťou domácností.

Pohladkáte si králiky a ovečky, podojíte si kozu a vyrobíte hrudkovitý syr, ponaháňate sliepočky a preveziete sa na koni. Dokonca uvidíte aj netradičné zvieratá ako kaňa alebo had.

Rusínske hudobné dedičstvo, to sú aj trojhlasné spevy. Možno aj vám vybehla husia koža, keď ste ich počuli v podaní Rusínskeho TRIA v relácii Zem spieva.

Tentoraz si trojhlasný spev môžete vyskúšať pod vedením Dominiky Novotnej, interpretky ľudových, najmä rusínskych piesní, ktorá svoj život zasvätila spevu a folklóru.

Cenným suvenírom tiež môžu byť fotky z konopného „pralesa“. Organizátori festivalu pozývajú na konopnú farmu v Pčolinnom, kde sa v ekologickom poľnohospodárstve siedmy rok pestuje technické konope.

Povieme si o úskaliach pestovania tejto rastliny, ale aj o tom, prečo sa aktuálne dostáva znovu na výslnie, ktoré jej patrí. Ukážeme si aj tradičné spracovanie konopy.

Nielenže ochutnáte konopné produkty, ale si aj vlastnoručne nazbierate lístky na konopný čaj alebo kúpeľ.

Obdobný program s výkladom je pripravený aj u pestovateľov pohánky v Kolonici, ktorí sa jej venujú už 30 rokov.

Pre športovcov je tiež vhodné cyklotúlanie okolo Stariny. Cyklisti vyrazia zo Stakčína, našliapu 67 kilometrov a 1100 výškových metrov.

Cyklotúra prevedie príbehmi a zákutiami regiónu, o ktorých mnohí ani netušia. Navštívime drevené chrámy.

Dozvieme sa veľa o vodnej nádrži Starina a vysťahovaných obciach, ktoré zanikli preto, aby sme my ostatní mali dostatok pitnej vody.

Zistíme, koľko a aké vojnové fronty prešli touto oblasťou a kde nájdeme spomienkové miesta.

Obdobne si možno zabicyklovať aj poloninskými ikonami.

