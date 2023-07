Lietal ako stíhačka a ďobal do áut. Bocian narobil škody za desaťtisíce eur

Štát ujmu spôsobenú bocianom neprepláca.

ČERNINA. Agresívny bocian od mája doslova terorizoval celú dedinu v okrese Humenné s približne 150 obyvateľmi.

Starostka Černiny musela pozakrývať sklá na dome smútku, miestni i cudzí motoristi boli nútení parkovať autá v garážach, pod prístreškami alebo ich zakrývať.

Nebojácny bocianí samec totiž v skle a nablýskaných karosériách videl svoj odraz a vnímal ho ako soka.

Zastrašiť a odplašiť ho sa snažil s veľkou gurážou a silou. Zobákom ďobal do skla a áut.

Na karosériách po jeho útokoch ostali preliačiny a poškodený lak.

„Kým sme upovedomili občanov rozhlasom o jeho správaní, stihol poškodiť už niekoľko áut,“ hovorí starostka Silvia Žinčáková (Smer).

Chráni si svoje teritórium

Ochranári vidia príčinu agresivity bociana v teritoriálnom správaní sa voči protivníkovi.

„Reakcia na siluetu odrážajúcu sa v autách alebo tmavých sklách bol útok na soka, ktorého chce súbojom zahnať zo svojho hniezdneho teritória. Správa sa tak každý živočích v čase reprodukcie, kedy si musí chrániť nielen hniezdo, partnerku, budúce potomstvo, ale aj potravnú bázu, ktorú mu bezprostredné okolie hniezda poskytuje,“ vysvetlila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.

Podľa slov starostky Žinčákovej sa bocian hniezda zmocnil tak, že sa s jeho vtedajším „pánom“ pobil na život a na smrť a vyhnal ho.

Usmrtenie je krajné riešenie

Podľa ochranárov by sa mal bocian po vyliahnutí mláďat „umúdriť“.

„Vtedy preň nastávajú úplne iné starosti. Zanikajú hranice hniezdnych teritórií a ochabuje aj bojaschopnosť jedincov,“ hovorí Bocková.

V hniezde žijú štyri mláďatá, pomaly sa rozlietavajú.

„Ak však budú problémy pretrvávať, do úvahy prichádza možnosť problémového bociana odchytiť a umiestniť do rehabilitačného zariadenia. V prípade, ak sa preukáže, že správanie bociana je natrvalo pozmenené, prišlo by na rad usmrtenie, ale až po udelení výnimky. Ide však až o úplne krajné riešenie,“ dopĺňa hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák.

„Navyše, bociany by mali v najbližších dňoch začať opúšťať svoje hniezdiská a vydať sa na cestu do afrických zimovísk,“ dodáva.

