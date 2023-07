Miesto na východe, kde na ľudí zabudol štát, režim aj Boh. Nakrúca o ňom film Potopa

Hlavnú rolu dostala Rusínka z toho kraja.

Režisér MARTIN GONDA (33) sa narodil v Košiciach. Absolvoval filmovú a televíznu réžiu na VŠMU v Bratislave. Jeho absolventský krátkometrážny film Pura Vida nakrútený v rusínskom jazyku zobrazuje dvojicu dospievajúcich bratov žijúcich v hladovej doline, kde ekonomická kríza prekračuje prahy domácností. Film mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. Aktuálne pripravuje svoj celovečerný hraný debut Potopa o osudoch ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli výstavbe vodárenskej nádrže Starina. Pripravovaný film získal Cenu Best Febio Pitch na Febiofeste 2021 ako najlepší prezentovaný projekt.

Máte príbuzných, ktorých zatopili vody Stariny?

Moja babička pochádzala z Kolbasova, z dedinky neďaleko Stariny. V detstve som tam trávil množstvo času, chodievali sme tam v lete s otcom a bratom na chatu, našiel som si tam kamarátov. Nebolo tam veľmi čo robiť, internetové pripojenie tam vtedy neexistovalo, ani poriadny mobilný signál. Čas sme si krátili výletmi do okolia. S rodinou sme robievali na bicykli dlhé trasy okolo Stariny. Vtedy mi po prvýkrát niekto povedal, že na tomto mieste kedysi boli dediny a že ich vysídlili kvôli priehrade. Zapôsobilo to na mňa, lebo to bola ľudoprázdna krajina, ostali len prícestné kríže, ovocné sady, zhrdzavené mosty.

Pre akého diváka je film primárne určený?

Takto nad tým nepremýšľam. Film by mal mať viacero funkcií. Rekonštruujeme dejinnú udalosť, ktorá sa odohrala. V istom zmysle by mal fungovať ako kultúrne dedičstvo, ako etnografický a výskumný dokument. Ide o jedno z najväčších presídlení obyvateľstva v našom štáte. Na východe sa o tom vie, ale na strednom a západnom Slovensku už málokto tuší, čo je Starina, kde sa nachádza a čo jej predchádzalo. Druhá rovina sú rodáci, rusínska populácia. Veľmi radi by sme zachovali vo filme dialekt rusínského jazyka zo Starinskej doliny.

Samozrejme, nepôjde o presnú dokumentáciu vysídlenia, uplatňujeme si licenciu poeticu, niektoré veci meníme kvôli dramaturgii i celkovému fungovaniu. Zároveň by film mal byť univerzálny, to znamená, že by mal „fungovať“ aj na Stredoslováka, aj na západniara, prakticky na kohokoľvek, aj na človeka, ktorý žije za hranicami. Ponúkame univerzálnu tému: vykorenenie.

