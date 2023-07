Maloletí migranti ušli z centra za bieleho dňa. Už boli v aute, keď zakročili policajti

Vodiča zadržali, skončil v cele.

MEDZILABORCE. Namierené mali do Nemecka. Už sedeli v aute, keď zakročila hliadka mestskej polície.

Maloletí migranti zo Sýrie sa vrátili do centra pre deti a rodiny, jediného špecializovaného zariadenia pre maloletých migrantov bez sprievodu.

Vodič putoval do cely predbežného zadržania.

Chlapci upútali pozornosť hliadky

Hliadka Mestskej polície v Medzilaborciach spozorovala v piatok krátko po tretej hodine popoludní štvoricu chlapcov, keď vyšli spomedzi bytoviek a rýchlym krokom smerovali k bočnému parkovisku pri hoteli.

„Pristavili sa pri vodičovi, za pár sekúnd naskákali do auta. Príslušník hliadky vyhodnotil, že ide o protiprávne konanie a pravdepodobne ich vodič má previezť mimo územia našej republiky, a tak zasiahol. Vodiča vyzval, aby predložil doklady a urobil všetky potrebné úkony,“ opisuje priebeh zásahu náčelník Martin Dimun.

„Vozidlo malo slovenské evidenčné čísla, vodič bol občan Ukrajiny,“ dodáva.

Mestskí policajti privolali na miesto štátnych policajtov.

Prípad prevzala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii.

„Polícia v tejto chvíli nebude poskytovať žiadne informácie,“ reagovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Z okna sa spúšťajú po zviazanej bielizni

Riaditeľ centra pre deti a rodiny Vladislav Fejo potvrdil, že štvorica chlapcov pochádzala zo Sýrie.

Ich priemerný vek sa pohyboval okolo 15 rokov.

Do zariadenia ich umiestnili len dva dni pred ich nevydareným útekom.

„Boli u nás len krátko. Boli ešte v zdravotnej karanténe,“ hovorí.

Tá trvá približne desať dní a počas nej sú vychádzky vylúčené, dovolený je len krátky pobyt vonku.

Karanténa sa nachádza na poschodí, vo výške asi 5 - 6 metrov.

Úteky prebiehajú „klasickým“ spôsobom.

„Chlapci si zviažu posteľnú bielizeň, po nej sa spustia dole a zoskočia. Riskujú tým aj svoje zdravie,“ zdôrazňuje riaditeľ.

Fejo z dlhoročných skúseností vie, že migranti, Sýrčanov nevynímajúc, pokladajú Slovensko len za tranzitnú krajinu. Ich cieľom je hlavne Nemecko.

„Netaja sa tým, my to vieme. Sme bezmocní, lebo my sme otvorené zariadenie, nie zadržiavacie. Viditeľne ich nestačí presviedčať, že aj v našej krajine môžu skúsiť začať nový život,“ zdôrazňuje.

