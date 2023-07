Medvedici s mláďatami sa zapáčila turistická lokalita. Obce varujú, táborníci výlet vzdali

Ochranárka: Do lesa si vezmite rolničku.

JASENOV, BREKOV, HUMENNÉ. V okolí Jasenova pri Humennom sa udomácnila medvedica s mladými.

Obľúbená a vyhľadávaná turistická lokalita s hradnými zrúcaninami je pre ňu a jej potomstvo ako špajza.

Aj keď ochranárka zdôrazňuje, že nie je synantropná, spolu s poľovníkmi i samosprávou odporúča mať sa v lese na pozore.

Medvedica sa vybrala aj do Brekova. Deti z letného tábora v humenskej základnej škole turistickú vychádzku naň z bezpečnostných dôvodov zrušili. Pomenovali ju Julka.

Videli ich poľovníci aj lesní robotníci

Medvedicu s mláďatami videli nedávno v jasenovských lesoch poľovníci, keď sa vybrali na pravidelný aktívny monitoring diviačej zveri v súvislosti s africkým morom ošípaných.

„Registrujeme ju už druhý či tretí rok. V tomto roku má ročné medvieďatá. Už sa šerilo, bolo okolo deviatej večer. Medvedica s dvoma mladými prišla ku kolegom asi na vzdialenosť 80 metrov, jedno z mláďat sa osmelilo podísť bližšie, asi na 30 metrov,“ hovorí Tibor Szekér, predseda Poľovníckej spoločnosti Sokolej.

Keď sa poľovníci ozvali, medvedica sa postavila na zadné, čuchom „zhodnotila“ situáciu a pobrala sa hlbšie do lesa.

Šelmu videli aj miestni lesní robotníci, ktorí ťažia a približujú drevo.

„Boli s lesníkom značiť stromy na ťažbu, keď zbadali medveďa. Neboli si istí, či to bola samica, pre istotu utiekli schovať sa do lesných strojov, do elkátéčiek,“ pokračuje.

Szekér predpokladá, že po miestnych lesoch sa pohybuje aj dospelý medvedí samec, ktorý si hľadá partnerku na párenie.

Turistov je habadej

O pohybe šeliem informovali poľovníci samosprávu. Tá zverejnila na sociálnej sieti upozornenie.

Okolie Jasenovského hradu je najmä v letných mesiacoch vyhľadávanou hubárskou a turistickou lokalitou.

Počas víkendu vyjde k zrúcaninám hradu bežne 500 až 600 návštevníkov.

Hojne navštevované sú tiež Krivošťanka a poľovnícka chata. Tá sa nachádza pomerne blízko obytnej zóny.

„Najnebezpečnejšie je, keď sa turista rozhodne ísť sám do odľahlých lokalít, napríklad na Krivošťanku. Susedí so skalami v jasenovskej bučine, kde je lokalita zvaná Medvedie diery. Práve tam medvedica s mladými prespáva a strávila tam celú zimu,“ hovorí starostka Jasenova Lucia Sukeľová (nezávislá).

Nezriedka zvyknú turisti a návštevníci na hrade aj prespať.

„Neodporúčame to v tomto období, rovnako ako chodiť do lesa so psom,“ zdôrazňuje.

(zdroj: https://www.facebook.com/jasenov/)

Tabuľky varujú

Poľovníci na niekoľkých miestach umiestnili tabuľky s oznamom o výskyte medveďov.

Pridali tiež informáciu, ako sa pri strete s nimi správať.

