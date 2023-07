Pomáha s chrbticou, pri krvácaní, dobrá je aj na trávenie, vravia pestovatelia pohánky

Podsedák je lepší ako anatomické stoličky.

V minulosti mala na jedálničku našich predkov významnejšie postavenie, neskôr upadla do zabudnutia. V súčasnosti vďaka svojej výživovej hodnote a ľahkej stráviteľnosti opäť naberá na popularite. Označuje sa ako pseudocereália a keďže neobsahuje lepok, je vhodnou náhradou obilnín pre celiatikov. V obci Kolonica ju vo veľkom pestuje rodina Chomaničovcov. V auguste v rámci akcie Objavte Poloniny predstavia krásu pohánky aj širokej verejnosti. ANNA CHOMANIČOVÁ pre Korzár porozprávala o tom, ako sa dostali k pestovaniu pohánky v čase, keď ešte nebola populárna, a ktorý recept z nej má najradšej.

Ako ste sa dostali k pestovaniu pohánky už pred 30 rokmi?

- Nebolo to vtedy bežné. Pohánku pestovali manželovi rodičia len pre svoju potrebu. Z času na čas bola bežnou stravou, hlavne v období pôstu. V tejto oblasti boli obľúbené hlavne tatarčané pirohy. Keď sme s manželom skončili vysokú školu a usadili sme sa v Kolonici, začali sme pestovať pohánku vo väčšom. Robili sme to tradičným spôsobom.

To je aký?

- Kosili sme pohánku ručne, viazali ručne do snopov, potom sme snopy obracali, dávali sme ich do krížov a mlátili sme ich na klasickej stacionárnej mláťačke. Keď narastal dopyt po pohánke, tak sme pristúpili k tomu, že sme pohánku začali zberať pomocou kombajnu.

Malo tradičné spracovanie nejaké výhody?

- Áno, bola to príležitosť na rodinné stretnutia. V prípade nárazových prác sa stretávala celá rodina, bol to aj dôvod na oslavu ako pri žatvách. To bolo ešte v rokoch okolo 1990, čiže nie až tak dávno.

Pohánka je klasická obilnina?

- Nie je to typická obilnina, zaraďuje sa do pseudoobilnín. Má iný vzhľad ako obilnina, má rozvetvenú stonku a biele až bielo-ružové kvety. Ale má šupku a semienko ako obilniny. Šupka sa dá oddeliť od semienka.

Na akej veľkej ploche pestujete pohánku?

- Rokmi sa to rozširovalo, tento rok máme zasiatu pohánku na troch hektároch a okrem toho máme aj menšie políčka, ktoré si dávajú zasiať ľudia tu v Kolonici, lebo majú záujem zregenerovať pôdu. Po dlhšom pestovaní rôznych plodín musí byť pôda zregenerovaná, ináč by bola vyčerpaná jednostranným pestovaním. Tým, že tam dáme pohánku, urobíme jej službu, lebo pohánka má výborné účinky na pôdu.

Sú Poloniny vhodné na pestovanie pohánky?

- Áno, pretože pohánka neznáša príliš teplé počasie a príliš suché pôdy. Na západnom Slovensku neprinesie takú úrodu ako v týchto polohách, pretože vyžaduje určitú špecifickú vlhkosť. Pohánka je tiež citlivá na neskoré jarné mrazy, práve preto sa seje až koncom mája a začiatkom júna.

Kedy sa potom zbiera?

- Môže to byť v treťom týždni augusta alebo koncom augusta, resp. začiatkom septembra. Ona kvitne v podstate stále. Treba vystihnúť optimálny čas zberu, aby dve tretiny jej semienok boli v optimálnej zrelosti, aby boli tmavohnedé. Ona má v dolnej časti kvetu už opadané semienka, v hornej časti sú semienka ešte zelené, ale v strednej časti rastliny má optimálne dozreté semienka.

Takže to treba vedieť dobre odhadnúť?

- Nie je to také jednoduché, ako sa zdá, na to treba alchýmiu. Práve preto je to aj pseudoobilnina, lebo obilniny dozrejú v približne rovnakom čase, kým pseudoobilniny majú dlhé vegetačné obdobie. Pohánka je výbornou pastvou pre včely práve v období, keď už nemajú čo zberať. V auguste, keď väčšina rastlín už odkvitá, pohánka ešte kvitne a poskytuje včelám dosť potravy.

Akú starostlivosť si vyžaduje pestovanie pohánky?

- Nie až takú veľkú. Ako pre väčšinu jarín, aj pre pohánku je veľmi dobré, keď je na jeseň vykonaná kvalitná orba, na jar zas kvalitná predsejbová úprava pôdy. Aby bola plocha dostatočne rovná s dostatočne malými hrudkami, bez špeciálneho hnojenia. Aj my pestujeme pohánku v bio kvalite, pretože ona sa neprihnojuje tak ako obilniny. Ona si dokáže svojím koreňovým systémom zobrať z pôdy všetky živiny. Počas vegetačnej doby nevyžaduje ani špeciálne postreky alebo doplnkové hnojenia.

Aj preto je taká zdravá?

- Áno.

Čo všetko sa s ňou dá robiť okrem varenia?

