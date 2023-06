Radnica si musí požičať takmer milión. Zachraňuje rozbehnutý projekt aj mestskú firmu

Poslanec: Nalievame vodu do deravej nádoby.

SNINA. Samosprávu dobehla minulosť.

Na dofinancovanie „nie dobre nastaveného“ a „nepotrebného“ projektu bývalého vedenia mesta potrebuje pol milióna eur, na sanovanie mestskej obchodnej spoločnosti, ktorej hrozí konkurz, ďalších štyristotisíc.

V oboch prípadoch si mesto musí požičať.

Na ťahu boli poslanci.

Projekt z roku 2020

O prijatí polmiliónového úveru na dobudovanie multifunkčnej budovy Open Sports Center na futbalovom štadióne rozhodovali sninskí poslanci na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Predchádzali mu opakované neformálne stretnutia.

Budova s pôdorysom 28 x 14 metrov, v ktorej budú rôzne miestnosti, rozcvičovňa, toalety a na poschodí prekrytá tribúna, je súčasťou projektu Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých.

Okrem rôznych mäkkých aktivít, ktoré mali nahradiť komunitné centrum a pomôcť predovšetkým marginalizovanej rómskej komunite, za peniaze získané z nórskych fondov a ministerstva investícií v celkovej výške takmer 975-tisíc eur, mesto už opravilo aj strechu na budove CVČ za približne 85-tisíc.

Na spolufinancovaní projektu sa samospráva podieľa desiatimi percentami.

Mesto má v projekte štyroch partnerov, Armádu spásy v Nórsku, Armádu spásy na Slovensku, obec Ulič a miestne občianske združenie Ternipen.

Tí majú podpísanú zmluvu s mestom Snina, ktoré im na aktivity musí priebežne vyplatiť necelých 185-tisíc eur.

Peniaze by museli vrátiť

Na výstavbu budovy na štadióne bolo pôvodne určených necelých 500-tisíc eur.

Medzitým však do budovy na papieri pribudli výťah či skyboxy a suma stúpla na 1,1 milióna eur.

Ministerstvo investícií zatiaľ na žiadosť sninskej samosprávy o zvýšenie dotácie a odpustenie spoluúčasti neodpovedalo.

„Potrebujeme dofinancovať budovu pol miliónom eur. Ak by sme projekt teraz ukončili, museli by sme vrátiť vyčerpaných necelých 350-tisíc eur, ktoré nemáme, a museli by sme si vziať úver,“ povedal primátor Peter Vološin (KDH).

„Ak máme vracať 350-tisíc eur a nemať nič, vezmime si pol miliónový úver a budeme mať novú budovu, ktorá bude slúžiť Sninčanom,“ postavil poslancov pred dilemu.

Hodinová rozprava

Poslanci so schválením úveru v zásade problém nemali.

