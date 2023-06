Režisér filmu Andy Warhol – americký sen: Matka bola jedinou ženou jeho života

Premiérovo ho premietnu na Art Film Feste.

Andy Warhol – americký sen je film režiséra JÁNA ĽUBOMÍRA SLIVKU a scenáristky PETRY BABIČ SLIVKOVEJ. Je o kráľovi pop-artu, ktorý sa síce narodil v americkom Pittsburghu, ale jeho rodičia pochádzali z Mikovej pri Medzilaborciach.

Film premietnu na festivale Art Film Fest v Košiciach. Hosťom festivalu je synovec umelca James Warhola, ktorý s filmármi zavítal do Medzilaboriec, kde si prezreli rekonštrukciu múzea.

O čom film je?

- Film je primárne o Andym Warholovi a jeho koreňoch. O čom je, priblížim bonmotom, ktorý rád používal: "I am from nowhere", čiže "Ja som odnikadiaľ".

Väčšina filmov o Warholovi, ktoré som mal možnosť vidieť, vrátane dokumentov o ňom v zahraničných televíziách, sa končia práve touto vetou. My touto vetou začíname.

Odnikadiaľ je zdrojom inšpirácie jeho života, jeho tvorby, ktorá mu bola sprostredkovaná rodičmi emigrantmi, v prvom rade jeho mamou. On sám sa narodil až v Pittsburghu. Jeho mama bola veľmi tvorivá a talentovaná. Bola veľmi dobrá kresliarka, aj keď, pravda, ľudová. Veľmi dobre spievala. V New Yorku dokonca Andy vydal platňu jej spevov.

Mama mu sprostredkovala celú náboženskú kultúru, vieru a celý jeho duchovný svet. Žila s ním až do roku 1972, kedy zo zdravotných dôvodov odišla späť do Pittsburghu, kde zomrela v seniorskom dome.

Andy s ňou prežil celý život, bola jeho múzou a inšpiráciou. Povedal by som, že to bola jediná žena jeho života.

Kde všade ste film natáčali?

- Na Slovensku, samozrejme, v Mikovej. Kladiem si otázku, čo je dôležitejšie - či to, že Medzilaborce sú pri Mikovej, alebo Miková pri Medzilaborciach. Miková je podľa mňa nedocenená. Andy tam nemá sochu, nemá pamätnú tabuľu. Je tam kus plechu pri vstupe do obce, kde je napísané, že je to rodisko jeho rodičov.

Je veľmi dobré, že v Medzilaborciach, asi pätnásť kilometrov od Mikovej, vzniklo múzeum, že prebieha jeho prestavba, a púta tak pozornosť na celý tento región.

Vnímame inšpiráciu Andyho Warhola práve cez ikonostas, cez maľby spojené s gréckokatolíckou cirkvou až byzantským náboženstvom, ktoré mu mama sprostredkovávala.

Rodina chodievala do chrámu v Pittsburghu, ktorý postavili naši emigranti. Cesta sa volala Russian valley, teda Ruská dolina, ale ide o nepresný americký preklad, správne by sa mala volať Rusínska dolina. Andy a jeho bratia vyrastali v tejto komunite v Pittsburghu. Vycestovali sme tam, natáčali sme v chráme s kaplánom, ktorý ho desaťročie vedie.

Boli sme v Múzeu Andyho Warhola. Tiež aj v ich rodičovskom dome, čo nám umožnil práve James, pretože rodina dom predala. On ho znovu kúpil a rekonštruuje ho. Bude znovu súčasťou múzea v Pittsburghu a budú ho môcť navštíviť turisti.

