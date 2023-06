Lustre vyrábajú ručne podľa historických fotografií. Z pôvodných ostal jediný fragment

Múzejníci ho objavili náhodou.

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU, MEDZILABORCE. Lustre v hanušovskom kaštieli vyrobili ručne sklárski majstri pred vyše dvesto rokmi.

Dnes ich kópie opäť ručne vyrábajú sklárski majstri v Medzilaborciach.

Kaštieľ prechádza obnovou, ktorá mu má vrátiť podobu spred osemdesiatich rokov.

Zachoval sa iba jediný fragment

Z reprezentatívnych lustrov v barokovom kaštieli grófskej rodiny Dessewffyovcov sa zachoval len jediný fragment.

Múzejníci ho objavili úplnou náhodou v jednom starom dome v Hanušovciach.

Z kaštieľa ho vzal počas druhej svetovej vojny vtedajší grófsky kováč.

„Lustre do kaštieľa vyrobili koncom 18. storočia. Boli fúkané do tzv. drevenej formy. Zachoval sa jediný fragment z pôvodného krištáľového lustra typu Mária Terézia. Vidieť na ňom bublinky a fragmenty sklenej trosky, dokonca ozdoba nie je vycentrovaná, je orientovaná tak, ako to vtedy umožňovala ručná výroba. Lustre však boli veľmi reprezentatívne,“ hovorí Samuel Bruss, zástupca riaditeľa Krajského múzea v Prešove, pod ktoré hanušovský kaštieľ organizačne patrí.

Vzácny vyše dvestoročný artefakt opatrne drží v bielych rukaviciach.

Radosť z nálezu neskrýva.

„Tešíme sa, lebo každý fragment z pôvodného mobiliáru, ktorý sa vracia do kaštieľa, potvrdzuje vzácnu kuratelu a zberateľský um šľachtickej rodiny a na druhej strane nám slúži ako predloha na vyrobenie verných kópií tak ako v prípade krištáľových lustrov.“

Ako rodové múzeum

Grófska rodina Dessewffyovcov si na výzdobe a zariadení svojho sídla dala záležať.

