Pripútaná krátkou reťazou k búde čakala na smrť. Melinda sa učí dôverovať ľuďom

Aktivistka: Ľudia v osadách nemajú mať zvieratá.

Melinda mala reťaz vrastenú do krku. Zachránili ju inšpektorky z Občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi. (Zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. S reťazou vrastenou do krku, bez možnosti voľného pohybu, čakala sučku Melindu istá a bolestivá smrť.

Inšpektorky občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi zúbožené zviera z osady na východe Slovenska odobrali.

„Na našu linku ľudia z celého Slovenska nahlasujú podnety týkajúce sa týrania zvierat a zanedbávania starostlivosti o ne. Občas robievame aj výjazdy do osád, ak máme podozrenie, že sa v nich nachádzajú zvieratá, ktoré potrebujú našu pomoc. Tak to bolo aj v prípade sučky Melindy,“ hovorí predsedníčka SOS linky Mária Sliacka.

Sučka bola dlhodobo uviazaná k búde na reťazi dlhej asi 20 až 30 centimetrov.

„Keď bola Melinda malá, dali jej reťaz. Pes rástol, reťaz nepovoľovala a postupne vrastala do krku. Vrástla jej do krku asi do hĺbky dvoch centimetrov. Rana bola hnisavá a zapálená,“ hovorí veterinárna lekárka Lenka Lisá, ktorá spolupracuje s občianskym združením Pomáhaj a chráň Humenské labky.

Práve tam sa zúboženého zvieraťa ujali.

