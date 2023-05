Šudík vydržal bez Matoviča len päť mesiacov. Gyimesi návrat nehlási, bojuje s Naďom

Ničiteľom zvnútra má byť marketingový guru.

HUMENNÉ, KRÁĽOVSKÝ CHLMEC. Tomáš Šudík z Humenného pôsobil v hnutí OĽaNO tri roky, keď z neho v decembri 2022 v skupine 11 odídencov vystúpil.

Minulý týždeň sa do hnutia opäť vrátil.

V rozhovore pre Korzár prezradil, prečo zmenil názor, s kým si vie predstaviť povolebnú spoluprácu a aký danajský dar podľa neho prijal premiér Heger od progresívcov.

Iní ho nechceli počúvať

Svoj decembrový odchod od Igora Matoviča (OĽaNO) odôvodnil tým, aké témy strana otvárala.

„Ja si myslím, že kultúrno-etické otázky by sme nemali veľmi otvárať, ale mali by sme ponechať súčasný stav. Pretože tieto otázky vždy len rozdeľovali spoločnosť na dva tábory. Ale nemôžem kolegom brániť otvárať témy, ktoré chcú. V tom čase som poukazoval aj na to, že zbytočné hádky medzi Richardom Sulíkom (SaS) a Igorom Matovičom neprospievajú Slovensku a ľudia z nich nič nemajú. To boli moje dôvody na odchod.“

