Na sociálnej sieti predával tisíce zapaľovačov, obvinili ho z dvoch prečinov

Škodu zatiaľ nevyčíslili.

MEDZILABORCE. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Medzilaborciach vedie trestné stíhanie vo veci dvoch trestných činov.

Prečinov neoprávneného podnikania a porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, v dobe od apríla roku 2020 až do júla roku 2022 páchateľ získal najmenej 13 kusov škatúľ, ktorých obsahom bolo 7 800 kusov vreckových zapaľovačov.

"Tie boli označené značkou jednej z firiem so sídlom v Seredi. Páchateľ bez súhlasu majiteľa ochrannej známky ako aj bez potrebných oprávnení na ich predaj, ich ponúkal k predaju a to prostredníctvom sociálnej siete. Páchateľ týmto konaním zapaľovače neoprávnene uvádzal do obehu a nakladal s týmto tovarom v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o ochranných známkach," uviedla Ligdayová.

Škoda, ktorá týmto konaním vznikla poškodenej spoločnosti, doposiaľ nebola vyčíslená.