Poloniny trail prevedie cyklistov krásami Zemplína. Práce na megaprojekte sa už začali

Výstavba chcú ukončiť do apríla 2024.

SNINA. V Poloninách sa začala jedna z najväčších investičných akcií v oblasti cestovného ruchu za posledné desaťročie.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) tu v rámci projektu cyklistického okruhu Poloniny trail spustil výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich cyklotrás v časti Stakčín a Starina – Ruské v celkovej dĺžke 23 kilometrov.

Na realizáciu využije európske, štátne aj vlastné zdroje spolu vo výške 11,2 milióna eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poloniny trail dostáva reálne kontúry. Kraj začína s výstavbou prvých úsekov Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kadiaľ okruh povedie

Projekt Poloniny trail spája rusínske obce cyklookruhom. Vďaka Iniciatíve dobiehajúcich regiónov (Catching up-Regions) a podpore rezortu investícií sa aktuálne začínajú realizovať jeho prvé väčšie cyklovýstupy, ktoré nadväzujú na pilotný projekt Karpatská mobilita.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, cyklotrasa začína úsekom Snina - Stakčín, v rámci ktorého vybudujú prvých osem kilometrov, a pokračuje ďalej rekonštrukciou existujúcej účelovej komunikácie Starina po bývalú obec Ruské.

V rámci 1. etapy rekonštrukcie cyklotrás na úseku Starina – bývalá obec Ruské prejde obnovou viac ako 14 kilometrov miestnej cesty. Súčasťou prác bude tiež rekonštrukcia siedmich mostov.

Opravia aj 54 priepustov, prečistia priekopy, vydláždia rigol, zhotovia nové zvodidlá i drevené zábradlie. Finančný náklad prác predstavuje 6,8 mil. eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Poloninách sa zlepší infraštruktúra pre cyklistov Čítajte

Ukončenie prác v apríli 2024

V smere na Stakčín vybudujú osem kilometrov nových cyklotrás. Mobiliár bude tvoriť cyklolavička a tri nové cyklolávky.

Vybudujú tiež podchod, na trase pribudnú oporné múry a nad Kuršinou klenbový priepust. Projekt tiež počíta s výstavbou oddychových zón pre cyklistov. Celkovo sa tu preinvestuje 4,4 milióna eur.

„Oba cyklistické projekty sa budú realizovať približne jeden rok s predpokladaným ukončením prác v apríli 2024,“ dodala Jeleňová.

Financovanie projektu

Z celkových 11,2 milióna preinvestovaných eur predstavuje 7,6 milióna eur zdroje z Integrovaného operačného regionálneho programu (IROP) a 1,6 milióna eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Krajská samospráva do cykloprojektov investuje aj vlastné financie vo výške viac ako dva milióny eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Za 17 miliónov urobia 92 kilometrov. V Poloninách vzniká cyklistický megaprojekt Čítajte

Snahy o oživenie turizmu

Ako uviedol prešovský župan Milan Majerský (KDH), cyklotrasy sú na tomto území len začiatok oživenia tohto územia.

Pre rozvoj turizmu je tu potrebná aj ďalšia infraštruktúra.

„V rámci iniciatívy Catching up Regions sú cez rezort hospodárstva podporení tunajší malí a strední podnikatelia, ktorých projektové zámery za 4,5 milióna eur prinesú modernizáciu miestnych ubytovacích zaradení a inovácie služieb v cestovnom ruchu. Výsledkom bude kompletný balík, ktorý pomôže Národnému parku Poloniny dostať sa do hľadáčika turistov z celého sveta,“ dodal Majerský.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prejsť národný park Poloniny plynulým okruhom bude reálnejšie Čítajte

Ďalšia podpora regiónu

Projekt v Poloninách okrem cyklotrás počíta aj s ďalšími aktivitami, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu a vyzdvihnutiu tunajšieho kultúrneho dedičstva.

Jednou z nich je podpora tvorby nových pracovných miest v tejto oblasti.

„Pre ekonomiku krajiny je dôležité, aby sa rozvíjal každý jej región a žiadny neostal napospas. Sme tu preto, aby sme pomáhali tým menej rozvinutým dobehnúť vyspelejšie a eliminovať rozdiely. Trvalo veľmi dlhý čas, kým sme sa v Poloninách dostali do tejto fázy, pričom sa už predtým o to snažili aj iní, no neuspeli. Nie je to však len začiatok nových projektov, ale aj ukončenie veľmi veľkého množstva práce, ktoré ich realizácii predchádzali,“ uviedla na odovzdaní stavenísk Ellen Hamilton zo Svetovej banky, ktorá spolu s Európskou komisiou iniciatívu dobiehajúcich regiónov zastrešuje.