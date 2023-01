Varila na svadbách, účtovníctvo si neviedla, skončila pred súdom. Starosta: Zdedil som ju

Obžalovaná sa cíti byť nevinná.

HUMENNÉ, BELÁ NAD CIROCHOU. Varila na svadbách a rôznych kultúrnych a spoločenských akciách v obecnom dome.

Neviedla však účtovníctvo ani žiadnu evidenciu na kontrolu hospodárenia.

Dnes už bývalá živnostníčka z Belej nad Cirochou v okrese Snina skončila pred súdom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dva skutky

„Pani vôbec neviedla a ani nezabezpečila riadne vedenie účtovníctva v súlade so zákonom. Neviedla ani žiadnu evidenciu na kontrolu hospodárenia a to aj napriek tomu, že v tomto období pravidelne za odplatu poskytovala služby spojené so zabezpečovaním stravy na rôznych spoločenských a kultúrnych akciách,“ informovala v roku 2020 prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Živnostníčka neviedla účtovníctvo. V obecnom dome varila pre svadobčanov Čítajte

Robiť tak mala od júna 2012 aj napriek tomu, že mala vydané živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti poskytovania pohostinských služieb.

Humenský vyšetrovateľ ju obvinil zo zločinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Neskôr k nemu pribudol aj prečin neoprávneného podnikania.

Súd spojil obe trestné veci na spoločné konanie a podnikavá Beľanka sa nedávno postavila pred samosudcu Vladimíra Vargu.

Pravidelne a za odplatu

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 21:23 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa