Humenská firma, ktorú riešil Sulík i Kollár, dostala vysokú pokutu

Je pre nás likvidačná, vraví spoločnosť.

Vstup do Priemyselného parku Chemes. Podniká v ňom aj Nexis Fibers. (Zdroj: Korzár/Jana Otriová)

BRATISLAVA, HUMENNÉ. Protimonopolný úrad definitívne potvrdil Chemesu takmer 1,2 miliónovú pokutu.

Humenská energetická spoločnosť ju dostala za zneužívanie dominantného postavenia. S odvolaním neuspela.

Odvolacia Rada Protimonopolného úradu vlani v decembri potvrdila prvostupňové rozhodnutie o 1,18 miliónovej pokute pre Chemes.

To spočívalo v tom, že spoločnosť v období od 1. augusta 2017 do dňa vydania prvostupňového rozhodnutia, teda do 29. septembra 2021, zaväzovala iné firmy podnikajúce v Priemyselnom parku Chemes odoberať od nej stlačený vzduch, chlad, dusík, plyn a elektrinu.

Zároveň im znemožňovala, aby si tieto tovary vyrábali samy alebo ich odoberali od tretích strán.

„Podnikateľ Chemes je na viacerých úradom zadefinovaných relevantných trhoch jediným dodávateľom, t. j. nie je vystavený tlaku konkurencie a môže sa tak správať nezávisle od iných subjektov, vrátane svojich zákazníkov,“ informovala hovorkyňa Protimonopolného úradu Adriana Oľšavská.

Využitie ekonomickej sily

