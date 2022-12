Humenčania zaplatia na daniach a poplatkoch viac. Primátor: Prerazili sme dno

Vaľová: Nesprávate sa sociálne.

HUMENNÉ. Humenčania si v budúcom roku priplatia za miestne dane a poplatky za odpad.

Rozhodli o tom poslanci na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Schválili tiež budúcoročný rozpočet.

Bude to ekonomicky veľmi náročný rok, poťažkal si primátor Miloš Meričko (nezávislý).

V tme, chlade, so zatvorenými športovými či kultúrnymi stánkami by však obyvatelia mesta ostať nemali.

Zachované zostanú aj doterajšie benefity.

Meričko: Žijeme ťažké časy

Úpravu miestnych daní a poplatkov za odpad smerom nahor vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) si vyžiadala nepriaznivá ekonomická situácia.

„Je to nutnosť. Vláda daňovým bonusom 140 eur na dieťa zobrala samosprávam 780 miliónov eur. Všetky samosprávy sa musia vysporiadať so zníženými daňovými príjmami. Podľa prepočtov to pre mesto znamená výpadok približne 4,7 milióna eur,“ uviedol Meričko materiál na rokovaní zastupiteľstva.

