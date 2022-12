V kraji na konci sveta zrušia horských záchranárov. Prežijú, ak sa zmenia na hasičov

Hrozí, že turisti budú volať do Tatier.

V Národnom parku Poloniny by mali horskí záchranári prejsť pod hasičský zbor. (Zdroj: Korzár/Jana Otriová)

ZBOJ. Parlament v stredu schválil novelu zákona o Horskej záchrannej službe.

Podľa nej zo zoznamu zásahového územia vypadnú tri horské oblasti, medzi nimi aj Bukovské vrchy.

V praxi to znamená, že by najneskôr do apríla 2023 mala zaniknúť stanica horskej záchrannej služby v Zboji.

Horskí záchranári hľadajú riešenie, ako ju zachovať. Do úvahy prichádza, že by štvoricu horských záchranárov zastrešil Hasičský a záchranný zbor.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Úspora nákladov, málo zásahov

Novela zákona o Horskej záchrannej službe postavila do pozoru kraj za vodárenskou nádržou Starina. Spozorneli nielen horskí záchranári na stanici v Zboji, ale aj ochranári zo Správy Národného parku Poloniny a miestne samosprávy.

Vyradenie troch horských oblastí Moravsko-sliezske Beskydy, Javorníky a Bukovské vrchy zo zásahového územia v zákone podľa nich existenciu stanice v Zboji reálne ohrozuje.

Horskí záchranári pomáhajú turistom v Poloninách už šiesty rok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Turistom v Poloninách pomôžu horskí záchranári zo Zboja Čítajte

Na konci sveta, ďaleko od všetkých

Predkladateľmi návrhu zákona sú poslanci za OĽaNO Lukáš Kyselica, Jana Majorová Garstková, Richard Nemec, Mária Šofranko a Miloš Svrček (Sme rodina).

Podľa nich sú jednotlivé horské oblasti, v ktorých zasahuje Horská záchranná služba, veľmi rôznorodé.

„V niektorých horských oblastiach je vykazovaná nízka úrazovosť, v niektorých sa najmä v dôsledku enormného rozvoja a nárastu počtu turistov úrazovosť zvýšila. Práve v týchto oblastiach sa ukazuje potreba posilniť kapacity Horskej záchrannej služby. S týmto cieľom sa upravuje zoznam horských oblastí,“ píše sa v dôvodovej správe.

„Zámer zrušiť stanicu Horskej záchrannej služby pre oblasť Bukovských vrchov pracuje len s jedným parametrom, ktorým je úspora nákladov a nízky počet zásahov. Zanedbáva však iné dôležité charakteristiky,“ hovorí exminister pôdohospodárstva, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a dlhoročný lesník Ján Mičovský (OĽaNO).

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť