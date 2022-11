Len toľko dreva môže potiahnuť, koľko sám váži. V Poloninách stroje nahradili kone

Šichta sa im začína za svitania.

ULIČSKÉ KRIVÉ. Prírode blízke hospodárenie v lesoch Národného parku Poloniny znamená nahradiť ťažké mechanizmy koňmi.

Pracujú dve partie, potrebovali by ešte štyri ďalšie. Doposiaľ pre miestnych obyvateľov vyťažili necelé tri stovky metrov kubických palivového dreva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Musí sa zaučiť

Trojročný Pejo sa na pracovnú šichtu pripravuje už od pol piatej ráno. Vtedy má najviac roboty jeho majiteľ Pavol Senko.

Musí koňa nakŕmiť, pripraviť všetko potrebné do špeciálne upraveného auta, ktorým sa on i jeho štvornohý pomocník vyvezú do lesnatého terénu za obcou Uličské Krivé.

Pilčík a strojník Pavol Senko pochádza z Vranova nad Topľou, do poloninského kraja sa priženil, je tu, ako sa hovorí, pristašom.

V lesoch pracuje už trinásť rokov, s koníkom necelých sedem.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Turistický boom v Poloninách? Pozrite sa, akých 13 projektov dostane milióny Čítajte

Jeho pohyby sú rozvážne, postupuje nenáhlivo a Pejovi sa počas osádzania postroja prihovára.

Koník je mladý elév, na prácu v lese sa ešte len zaúča.

„Prišiel k nám z Poľska. Zaúčame ho pomaly, musíme naňho dávať pozor. Stačí jeden zlý ťah a poláme si nohy. A problém je na svete,“ hovorí.

Je jedno, či je teplo, sneh, mráz

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť