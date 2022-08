Kedysi boli nevesty vynaliezavé, šaty si vedeli ušiť aj z padáka. Biele prinášali smolu

Trendom boli farebné a krátke.

JANA MLÁDEK RAJNIAKOVÁ má ojedinelú záľubu. Už desaťročie zbiera svadobné šaty. Aktuálne ich má v zbierke 231 a pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a Česka, ba i zo zahraničia. Podmienkou je, aby ich mala oblečené československá nevesta. Pre vyštudovanú etnologičku, ktorá žije s rodinou v obci Iňa v okrese Levice, sú šaty „cestovným lístkom do minulosti“. „Šaty bez príbehu, bez poznania, bez rozhovoru s ich majiteľkou, nemajú pre mňa hodnotu,“ hovorí. Súčasťou zbierky sú teda i príbehy majiteliek a fotografie, na ktorých sú ako nevesty. Nechýbajú doplnky, venčeky, rukavičky, klobúčiky či závoje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako a kedy vám napadla myšlienka zbierať svadobné šaty?

- Rodila sa pomaly a postupne. Nebolo to tak, že som sa jedného dňa ráno zobudila a povedala si: „Dnes začnem zbierať svadobné šaty.“ Vzniku zbierky predchádzalo niekoľko skutočností a okolností. Predovšetkým to, že som vyštudovaná etnologička, niekoľko rokov som na univerzite učila problematiku odievania a mala som k dejinám módy blízko. S manželom sme dlhé roky zbierali starý nábytok, ktorý sme doma opravovali, čiže aj zberateľstvo mi bolo blízke. No a napokon svoje zohrala aj náhoda. Raz som v skrini jedného starého domu našla svadobné šaty so závojom, bolo mi ľúto ich tam nechať. Vzala som ich domov, vyprala a na dlhý čas odložila do truhlice. Dnes ich označujem za šaty nula, alebo šaty, ktoré založili zbierku. Neskôr som sa takto ujala druhých šiat, potom som sa dostala k šatám mojej starej mamy, susedy a mala som aj svoje šaty a odrazu som zistila, že mám v dome zbierku svadobných šiat.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šaty na sobáš Anne ušila ujčiná za týždeň a stáli necelých sto korún Čítajte

Dostanú sa do zbierky „akékoľvek“ svadobné šaty, alebo máte nejakú požiadavku na ne, respektíve na darkyňu?

- Všetky šaty si zaslúžia byť v zbierke, no už na začiatku som si dala predsavzatie, že zbierku zostavím výlučne z darov. Dodnes sa tohto predsavzatia držím. Často tak prichádzam o pomerne pekné a zaujímavé kúsky, no svojej myšlienke sa nechcem spreneveriť. Ďalšie kritérium je vek šiat. Zbierku som totiž „umiestnila“ do obdobia bývalého Československa, preto súčasné šaty si v nej nájdu miesto naozaj len vo výnimočnom prípade, napríklad, keď majú dych vyrážajúci príbeh. A áno, nesmú byť rozmerné, lebo mám už obmedzené priestorové možnosti.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť