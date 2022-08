Bratislavčan v Poloninách: Je to tu pekné, no cesta trvá ako do Splitu

Festival Objavte Poloniny ostal nemasový.

POLONINY. Aké máte pirohy? Čím sú plnené? Z akej múky to robíte? Sú sladké alebo slané? Pečiete ich alebo varíte?

Sypú sa otázky od návštevníčky so západniarskym prízvukom na jednu zo žien predávajúcich pirohy.

Je sobota dopoludnia a v Uliči pri rybníku beží druhý deň zážitkového festivalu Objavte Poloniny.

Miesto je symbolické, hneď pri jazierku je totiž povestná brána a dvere do najvýchodnejšieho národného parku.

Je veľmi teplo. Napriek tomu miestne ženy v stánku chystajú občerstvenie pre návštevníkov.

Ponúkajú dva druhy tradičných ručne „lepených" pirohov, teda menej, ako má zákazníčka otázok.

Interview pri krájaní klobásy

Vedľa pirohového stánku Sninčan Milan Karľa chystá v kotli kapustnicu.

Nie je to jeho jediná náplň, s manželkou Janou patria k pravidelným poskytovateľom zážitkov na tomto podujatí.

Je korytárom. Jeho misky či dosky na krájanie sú hladké, príjemné na dotyk. Kto chce, môže si drevené náradie vyrobiť priamo na mieste.

„Dávam to ľuďom vyskúšať. Nech si urobia vlastnú misku. Je to zážitok. Dám im dláto a lepšie pochopia, akú hodnotu má práca. Zohnať drevo, vysušiť ho, vypracovať výrobok, prísť na miesto...“ vyratúva Karľa počas krájania klobásy do kapustnice.

K nej neskôr nachystá aj lokše z kyslého mlieka.

Keďže je Karľa na podujatí od jeho počiatku, teda od roku 2020, pýtame sa ho, ako hodnotí jeho nemasový koncept.

Počas tohto festivalu sa totiž nepredierate medzi ľuďmi. Podujatia nemáte na kope.

Ak ich reálne chcete absolvovať, musíte za nimi cestovať a dopredu si ich naplánovať.

