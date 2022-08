Konopná farma aj chalúpka Večerníčka. V Poloninách sa dozviete i temné tajomstvá

Rusnáci vás zabavia a naučia svoje finty.

POLONINY. Vedeli ste, že na Slovensku má konopa bohatú históriu v okolí Polonín?

Jej pestovanie musí byť ekologicky čisté, a tak Národný park Poloniny je ideálna lokalita.

Tamojšie pôdy nie sú zaťažené hnojením, navyše majú dosť vlhkosti.

Aj preto sa v obci Pčolinné pred šiestimi rokmi zrodila konopná farma, ktorá produkuje takzvanú technickú konopu, teda nie psychotropnú rastlinu.

Kto by mal chuť stráviť časť víkendu tým, že sa prejde konopným bludiskom, ochutná konopné nápoje a dozvie sa napríklad aj to, ako sa z konopy môže postaviť dom, má na to šancu od piatka 19. do nedele 21. augusta.

V tomto termíne sa uskutoční tretí ročník netradičného festivalu Objavte Poloniny, ktorý ponúka zážitky z rôznych odvetví tohto regiónu.

Poloniny sú v rámci východného Slovenska dostupné do dvoch hodín cesty autom, čo je podľa organizátorky podujatia Evy Kocanovej skvelý tip na výlet pre tých, ktorí nemajú plán na víkend alebo chcú návšteve ukázať jedinečnú atmosféru regiónu.

Trené pirohy a Dedko Večerníček pokope

Napríklad v Novej Sedlici miestna žena varí trené pirohy podľa tradičného rusínskeho receptu.

Nepotrebuje k tomu múku a vajcia. Pirohy sú napriek tomu chutné, vláčne a držia pokope.

