Pestuje technické konope: Museli by vyfajčiť tri hektáre, aby možno niečo cítili

Zvedavci mu kradli úrodu, že čo to robí.

PETER VODAL pestuje technické konope v oblasti Polonín šiesty rok. Hovorí, že na Slovensku má rastlina bohatú históriu a v samotných Poloninách ju pestovali v minulosti aj jeho starí rodičia.

Rastline sa tam darí, pretože pestovanie konopy musí byť ekologicky čisté. Dôležité sú tiež nezaťažené pôdy a dostatok zrážok. Zatiaľ čo na nížinách, napríklad na dolnom Zemplíne, sú veľké suchá a pestovatelia sa boja, čo s úrodou bude, v horných oblastiach Polonín sa vlaha udrží.

„Konopa má navyše hlboký koreňový systém, čiže si vlahu vytiahne aj z hlbších vrstiev zeme. Niekde sa boria s nedostatkom vlahy, no konopa u nás vyhráva, lebo tento rok je rekordný. Rastlina rastie do nadmerných výšok, má tri a pol metra,“ vysvetľuje Vodal, ktorý predstaví svoju konopnú farmu aj na podujatí Objavte Poloniny.

Ako dlho sa tejto činnosti venujete?

- Pestovaniu technickej konopy sa venujeme už šiesty rok. Prvá inšpirácia vznikla na workshope o pestovaní konopy na agroinštitúte v Nitre v roku 2015. Oslovilo ma, čo všetko táto rastlina dokáže, aká je užitočná a prospešná, a to nielen pre človeka, ale aj pre klímu.

Predtým ste niečo pestovali?

- Nie. Bol to taký pokus na jednom hektári. Chcel som vyskúšať, čo je to za rastlinu. Začiatočníkom radili pestovať najprv na malých výmerách. V súčasnosti hospodárime s jedenástimi hektármi.

Ako si teda máme pestovanie technickej konopy predstaviť? Zbiera sa rastlina raz ročne a vtedy máte niekoľko vriec úrody?

- Sejba prebieha začiatkom mája a približne po troch alebo maximálne štyroch mesiacoch nastáva žatva. Zber a úroda je jedenkrát do roka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prejdite sa konopným pralesom, sledujte hviezdy bez svetelného smogu Čítajte

Zber je v septembri?

- Áno, no závisí to aj toho, aké je počasie, či je veľa slnka alebo vlahy. Ak áno, zbiera sa niekedy už koncom augusta alebo začiatkom septembra, ale niekedy aj na konci septembra. Záleží to aj od toho, aké odrody v akom čase dozrievajú.

V septembri máte potom niekoľko vriec technickej konopy?

- V súčasnosti máme desať hektárov s použiteľnou konopou v najlepšej kvalite, čo je po žatve niekoľko kamiónov. Z toho získavame listy na čaj, semienka a tiež konopnú slamu, ktorej je objemovo najviac. Hovoríme približne o desiatich kamiónoch slamy. To sa viaže do balíkov a ide na ďalšie spracovanie.

Čo sa robí s touto slamou?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť