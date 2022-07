Na modernizácii železničnej trate na Zemplíne sa podľa ekonómov dajú ušetriť milióny

Útvar hodnoty za peniaze vydal odporúčania.

BRATISLAVA, HUMENNÉ. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR odporúča pokračovať v projekte modernizácie a elektrifikácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou - Humenné.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by však mali znížiť predpokladanú hodnotu zákazky za vyše dvesto miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Podľa inštitúcie sú možné úspory v rozsahu 22 až 33 miliónov eur.

„Ušetriť by sa dalo vyše 22 miliónov porovnaním jednotkových cien a ďalších vyše 10 miliónov optimalizáciou rozsahu prác, ak by sa skrátili nástupištia na 300 metrov, nebudovali sa nové nepotrebné podchody a neinvestovalo by sa do zastávok v úseku Bánovce nad Ondavou - Strážske, ktoré národný ani regionálny Plán dopravnej obslužnosti neplánujú už obsluhovať,“ uviedol v stredu na sociálnej sieti ÚHP.

Trať sa blíži k hranici životnosti

ŽSR plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie na elektrifikáciu a modernizáciu trate Bánovce nad Ondavou - Humenné v dĺžke 33,5 kilometra za odhadované náklady 207,1 mil. eur s DPH.

Projekt chcú financovať z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, preto to musia stihnúť do konca júna 2026.

Projekt je podľa ÚHP potrebný, lebo trať je už stará a elektrifikácia pomôže aj z environmentálneho hľadiska.

Neelektrifikovaný úsek bráni jazde vlakov v elektrickej trakcii na celej trase Košice - Humenné a železničná infraštruktúra na trati sa blíži k hranici svojej životnosti.

Odporúčania útvaru

Súťažné podklady podľa ÚHP treba zosúladiť so zmluvnými štandardmi Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov (FIDIC), čím by sa minimalizovali možné riziká.

„Teraz je v podkladoch veľa nejasností, lebo obsahujú prvky z červenej aj žltej knihy FIDIC a iné špecifiká, pričom zvyčajne sa postupuje buď podľa jednej alebo druhej,“ upozornila inštitúcia.

Odporúča zvážiť aj súťaženie každej z troch častí projektu (elektrifikácia trate, rekonštrukcia koľaje v úseku od Bánoviec po Strážske a nové staničné zabezpečovacie zariadenia v Michalovciach) samostatne v rámci jedného verejného obstarávania.

„Mohla by sa tak zvýšiť konkurencia v tendri a tým získať lepšia cena,“ tvrdí ÚHP.

Pri príprave budúcich projektov by mali ŽSR navrhovať technické riešenie podľa reálneho dopytu zohľadňujúc výhľadové potreby a plán dopravnej obslužnosti.

Štúdiu aktualizovali

ÚHP navrhol pokračovať s uvedeným projektom už v marci 2021, keď hodnotil pôvodnú štúdiu.

Tá bola aktualizovaná, lebo sa zvýšili investičné náklady.

Do súťažných podkladov podľa útvaru stále nezapracovali aspoň niektoré jeho odporúčania na optimálny rozsah prác. Predpokladané náklady v pôvodnej štúdii boli 174,6 mil. eur, v aktualizovanej vzrástli na 215,8 mil. eur.

Štúdia oproti predpokladanej hodnote zákazky zahŕňa navyše aj náklady na už realizovanú projektovú dokumentáciu a iné náklady, napríklad stavebný dozor.