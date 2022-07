Okolo domu vykopali 13 studní, vodu nenašli ani v hĺbke sedemdesiat metrov

Spoliehajú sa na skupinový vodovod.

BAŠKOVCE, ČERNINA. Obce na hornom Zemplíne majú problém s vodou. Pustili sa do výstavby skupinového vodovodu.

Veria, že neostane len pri „rúrach v zemi“ a do štyroch rokov sa im ho podarí dokončiť.

Tamáš: Bez vody sa nedá

Dlhodobý problém s vodou prinútil štyri obce v okrese Humenné - Černinu, Baškovce, Turcovce a Hrubov - spojiť svoje sily a pustiť sa do výstavby skupinového vodovodu spoločne.

„Mali sme tak väčšiu šancu na úspech a vedeli sme, že si budeme môcť navzájom pomôcť,“ hovorí starosta Baškoviec Pavol Tamáš (Nova).

„Máme problém s vodou. V obciach už netečú ani potôčiky. Obyvatelia majú problém s praním, varením, hygienou. Aj zelené strechy či cyklochodníky sú dobrá vec, ale bez vody sa jednoducho nedá žiť,“ zdôrazňuje.

Vody v studniach je málo, žriedla sú málo výdatné.

„Ľudia si pomáhajú tak, že do tisíclitrových nádrží naberú vodu a potom ju postupne lejú do studní, alebo si urobia 50-metrové vrty a z nich prečerpávajú vodu do studní,“ hovorí.

Vykopal 13 studní

