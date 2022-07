Vodiča, ktorý na súťaži v Belej nad Cirochou zranil dve deti, už obvinili

Po incidente nafúkal vyše jedno promile.

Muž narazil do vraku iného vozidla, ktoré sa dalo do pohybu a zranilo dve deti. (Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj)

BELÁ NAD CIROCHOU. Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 27-ročný muž z obce Belá nad Cirochou v Sninskom okrese, ktorý v sobotu na motoristickom podujatí v obci spôsobil dvom deťom zranenia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri dychovej skúške nafúkal takmer jedno promile.

Uviedla to prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

„Tento muž sa uvedeného trestného činu dopustil v sobotu popoludní, počas podujatia v areáli zvaného Topovné v katastrálnom území obce Belá nad Cirochou. Viedol motorové vozidlo, s ktorým vošiel do ohradeného priestoru trate a narazil do vraku iného motorového vozidla, ktoré sa v dôsledku nárazu dalo do pohybu a narazilo do dvoch maloletých detí," priblížila. Deti pri nehode utrpeli povrchové zranenia.

Muža po incidente polícia obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Automobilové preteky na východe skončili zranením detí. Vodič mal vypité Čítajte