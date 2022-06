Komisárka Stavrovská navštívila centrum v Osadnom, podľa nej nie je v poriadku

Župu vyzvala na odstránenie nedostatkov.

OSADNÉ. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská si myslí, že Centrum sociálnych služieb (CSS) Zátišie v Osadnom, v ktorom 21. decembra 2021 došlo k požiaru, je aj po rekonštrukcii dispozične riešené rovnako ako pred požiarom, takže naďalej nepovažuje objekt zariadenia za vhodný.

„Opakovane upozorňujem, že priechodné izby sú nevhodné nielen z dôvodu ochrany súkromia klientov, ale sú aj veľkým rizikom pri požiaroch a iných živelných udalostiach, pretože dostať sa ku klientom ukrytým v izbe, do ktorej treba ísť cez niekoľko ďalších miestností, je oveľa ťažšie," uviedla Stavrovská.

Vyzýva prešovskú župu

Komisárka navštívila v piatok 24. júna zariadenie, v ktorom minulý rok pri požiari zahynulo šesť klientov s mentálnym postihnutím.

„Odporúčam Prešovskému samosprávnemu kraju, ako zriaďovateľovi zariadenia, zohľadniť toto riziko a pokračovať v znižovaní kapacity budovy tak, aby odstránilo priechodné izby, pričom bude zároveň potrebné vybudovať aj nové, modernejšie a vhodnejšie lokalizované priestory najmä s ohľadom na klientov vyžadujúcich vysokú mieru podpory," povedala komisárka.

Časť budovy, ktorú poškodil požiar, je už opravená. Komisárka ocenila viacero pozitívnych zmien.

Prvou z nich je nainštalovanie elektronickej požiarnej signalizácie.

Požiarne hlásiče sú nainštalované v každej obytnej miestnosti v budove.

Celkovo 24 hlásičov stálo zariadenie približne 2650 eur.

Obmedzený mobilný signál

Zariadenie CCS Zátišie sa nachádza na okraji malej obce Osadné, ktorá leží v odľahlej časti východného Slovenska, v areáli zariadenia je obmedzený signál mobilných operátorov.

„Kým sa tam dostanú záchranné zložky alebo aj bežná zdravotná pomoc, môže prejsť dlhší čas, a to aj za bieleho dňa v lete, nehovoriac o tom, že tragický požiar vypukol v noci v zime, keď bola zasnežená cesta. To je ďalší dôvod, pre ktorý opakovane apelujem na to, aby zariadenia sociálnych služieb neboli situované na okrajoch obcí, doslova 'mimo civilizácie'. Časy, keď spoločnosť razila teóriu, že ľudí s mentálnym postihnutím treba ukryť pred zrakom verejnosti, sú už dávno minulosťou. Uvítala by som rozhodnutie zriaďovateľa presťahovať celé zariadenie do lepšie lokalizovaných, modernejších objektov, bližšie k mestu, ako ho aj rozdeliť na viac menších zariadení," dodala Stavrovská.

Absolvovali nácviky

Vedenie zariadenia absolvovalo už aj niekoľko požiarno-evakuačných nácvikov, v súlade s opatreniami, ktoré po požiari v Osadnom nariadilo všetkým zariadeniam sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Komisárka Zuzana Stavrovská riaditeľke zariadenia Agáte Kováčovej odporučila absolvovať takýto výcvik aj v nočných hodinách s reálnym počtom personálu na nočnej zmene, takisto aj zadovážiť tzv. evakuačné podložky, vďaka ktorým je možné počas požiaru bezpečnejšie evakuovať imobilných klientov.

