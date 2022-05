Jelena z Donecka: Propaganda je mocná. Nakoniec sa varíte v kotli pochybností

So známymi v Rusku prerušila kontakty.

SNINA. Larisa, Oľa, Nasťa, Jelena. Pochádzajú z rôznych častí Ukrajiny, sú rôzneho veku a profesií. Do Centra podpory pre vojnových utečencov v Snine ich priviedla snaha ochrániť pred hrôzami vojny svojich najbližších.

Nechápu, kde a prečo sa v ruských „bratoch“ vzala toľká nenávisť voči nim. S nástojčivosťou púšťajú na smartfónoch videá s krátermi v zemi po bombách, zničené domy a budovy, zúfalých ľudí tmoliacich sa v rozvalinách, mŕtvoly po uliciach.

Každý večer počúvali prezidenta Zelenského, keď sa prihováral národu. Sú hrdé na mladého muža, ktorý zjednotil celý národ i svet proti agresorovi. Veria vo víťazstvo i v návrat domov. Uvedomujú si, že žiť „narmaľno“ tak ako predtým už nebude možné. S príbuznými v Rusku prerušili kontakty. Neveria nám, hovoria Ukrajinky. Pri rečiach o odpustení záporne krútia hlavou.

Vari sa takéto zverstvá dajú prepáčiť, ospravedlniť? Nechápu. Nič sme im neurobili, prečo musíme trpieť?

Vnúčatá spávali pod stolom

Larisa (56) pracovala v nemocnici ako sanitárka. Z Charkova odišla s nevestou, vnúčatami a svatkou.

„Keď som sem prišla, nemohla som ani jesť, nič sa mi nechcelo,“ hovorí.

Na Ukrajine nechala manžela a syna. Pri zmienke o nich jej vyhŕknu slzy.

„Dva dni bolo ticho. Potom sa o štvrtej ráno ozvala séria silných výbuchov a otrasov, celý dom akoby nadvihlo,“ sprostredkúvajú jej muži súčasnú situáciu.

Na mobile sleduje vyjadrenia veliteľa pluku Azov.

„Je to náš sused,“ dodáva pyšne.

V Charkove bývali v činžiaku na desiatom poschodí.

„Počas bombardovania to bolo strašné. Vnučka má 19 mesiacov, vnuk sedem rokov, spali v jedálni pod stolom. Boli už tak naučení, že keď začuli svišťanie rakiet, okamžite sa chytili za ruky a bežali sa skryť pod stôl. Cez okno som videla, ako letí lietadlo a zhadzuje bomby. Dcéra sa kŕčovito držala zárubne dverí, nemohla som ju od nej odtrhnúť. Bola úplne paralyzovaná strachom. Ponad náš dom raz preletelo zostrelené lietadlo. Pilot ho nasmeroval do otvoreného priestoru, inak by nás zasiahol. Prvé, čo povedal vnuk dobrovoľníčke na hranici, bolo: u vás sa nestrieľa,“ spomína.

Vojna poznamenala všetky stránky ich dovtedy normálneho života v pulzujúcom krásnom meste.

„Sprchovali sme sa za minútu, narýchlo, ani sme sa nestíhali poriadne utrieť. Báli sme sa, že zrazu nastane výbuch a nestihneme ujsť,“ hovorí.

Pozabíjajú nacistov a bude dobre

Pri odchode si do vlaku mohli vziať so sebou len jeden kufor.

„Všetky ostatné kufre na stanici vyhadzovali z vlaku, aby sa do vagónov pomestili ľudia. V kupé bolo 14 ľudí, sedeli aj na horných policiach na batožinu, ležali na chodbách. Dcéra takto cestovala, ani sme sa nestihli rozlúčiť,“ pokračuje Larisa.

V Rusku má tetu, lekárku vo vojenskej nemocnici.

