Skromnosť Ukrajincov je dojímavá. V sninskom centre podpory im dali aj prácu

Dianka si hračky nenechala, len vymenila.

SNINA. Manželia Mária a Ján Čopovci zo Sniny pomáhajú utečencom z Ukrajiny prakticky od začiatku vojnového konfliktu.

V priestoroch, kde sídli aj denný stacionár, Arcidiecézna charita Košice oficiálne otvorila Centrum podpory pre vojnových utečencov.

Hoci podporné centrum prevádzkuje už takmer dva mesiace, teraz sa jej podarilo vytvoriť aj pracovné miesta pre samotných utečencov.

„Manžel je hlava, ja srdce,“ hovorí Mária Čopová o práci pre charitu.

Nielen strecha nad hlavou

Prvých utečencov ubytovali v posledný februárový deň.

„Niektorí ostali deň – dva, iní len prespali, daktorí sa zdržali týždeň a pokračovali ďalej v ceste. Neskôr pribúdali utečenci, ktorí sa rozhodli zostať u nás. Videli i cítili, že sa snažíme poskytnúť im nielen nocľah a stravu, ale aj ľudské prijatie a podporu. Od samého začiatku sme sa snažili, aby cítili aj naše srdce,“ hovorí koordinátor centra Ján Čop.

„Vnímali sme to tak, že naša kresťanská charita a my ako veriaci ľudia sme v tejto ťažkej chvíli pre nich sprostredkovateľmi božej lásky. Snažili sme sa čo najviac vcítiť do ich neľahkej situácie,“ zdôrazňuje.

Vlna solidarity prekvapila

Obrovská vlna solidarity a empatie, ktorá sa v tom čase medzi ľuďmi zdvihla, prekvapila aj manželov Čopovcov.

„Tri rodiny prišli na nabúraných autách. V servise im ich opravili zadarmo, alebo len za cenu náhradných dielov. Láska a porozumenie, s akými sme utečencov prijímali, prekvapila nielen ich, ale aj nás,“ spomína Mária na vyzbierané množstvo materiálnej pomoci, ochotné ruky desiatok dobrovoľníkov, ktorí sa striedali aj v noci, i ponúknuté veľkorysé ubytovanie v penzióne či na fare.

