Pomoc prichádza. Poloniny dostanú osem miliónov eur

POLONINY. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) predstavil výzvy na projekty pre národné parky Muráň a Poloniny z plánu obnovy.

Každý z nich má dostať osem miliónov, výzvy sú otvorené od štvrtka a viažu sa na reformu národných parkov, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili v decembri 2021.

Informovali o tom predseda vlády a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na tlačovej konferencii.

„Naším cieľom je pomôcť týmto regiónom. Každý jeden z týchto parkov dostane osem miliónov eur na to, aby ich využil v rôznych oblastiach, či už je to oblasť prírodného, takzvaného mäkkého turizmu, obhospodarovania lesa alebo zachovania kultúrnych hodnôt krajiny. Do týchto výziev sa budú môcť zapojiť samosprávy, oblastné organizácie cestovného ruchu, neziskové organizácie a ďalšie," uviedol Heger.

