Humenné chce byť o dva roky mestom kultúry. Potiahne Sninu aj Medzilaborce

Chce byť atraktívne aj pre odídencov.

HUMENNÉ. Mesto Humenné sa bude uchádzať o titul Mesto kultúry 2024. Prípravu odštartovalo v spolupráci s občianskym združením Kultúrna iniciatíva Humenné.

Oficiálne ohlásenie záujmu oznámil vo štvrtok na tlačovej besede primátor Miloš Meričko (nezávislý).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Mesto potrebuje impulz do kultúrneho rozvoja v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu. Vnímame to ako štartovaciu čiaru, ako príležitosť doniesť kvalitu a naštartovať mesto či región k výraznejšiemu kultúrnemu rozvoju. Ako šancu aktívne sa zapojiť do kultúrneho a občianskeho života a tiež dôvod pre tých, ktorí počas viacerých generácií z mesta odišli, aby sa do neho pravidelne začali vracať či sa tu aj natrvalo usadili,“ povedal Meričko.

Kultúra bude spájať ľudí, aj mestá

Výzvu každoročne vyhlasuje Fond na podporu umenia pre slovenské mestá, ktoré sa uchádzajú v dvoch fázach o finančnú podporu prípravných aj celoročných aktivít v rámci programu Mesto kultúry.

Humenné plánuje podať začiatkom budúceho roka žiadosť o kandidatúru.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť