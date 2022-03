Rozdiel v jeden deň až 29 stupňov. Teploty sú rekordné, vraví klimatológ

Slovensko sužuje veľké sucho.

Vzduch je na našom území mimoriadne, niekde až extrémne suchý. Zároveň bolo teplo a opäť aj s mimoriadnymi hodnotami amplitúdy teploty vzduchu. Po mrazivom ráne, kedy sme ešte museli využiť zimné oblečenie, sa v priebehu dňa natoľko oteplilo, že miestami postačil len krátky rukáv, keďže bolo okolo 20 stupňov Celzia. Oteplenie bolo veľmi výrazné a teplota sa v priebehu dňa lokálne zvýšila o viac ako 25 stupňov Celzia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To sú niektoré statusy o mimoriadnom počasí publikované Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), ktoré si mohli ľudia prečítať v posledných dňoch na sociálnej sieti . Čo sa vlastne na Slovensku deje, prečo je tak teplo a v čom je to výnimočné, o tom sme sa zhovárali s klimatológom SHMÚ PAVLOM FAŠKOM.

Napríklad 22. marca boli na východnom Slovensku v obci Klenová namerané veľmi vysoké teplotné rozdiely medzi nocou a dňom. Oteplilo sa o 29,1 stupňa Celzia. Informoval o tom SHMÚ na sociálnej sieti. Je to už extrém?

- Len vás doplním, že to nebola jediná mimoriadna hodnota na východnom Slovensku. V stredu 23. marca dosiahol teplotný rozdiel v Spišských Vlachoch 29,5 stupňa Celzia, na tamojšej stanici bola nameraná nočná minimálna teplota -7,4 stupňa Celzia a denná maximálna teplota 22,1. Určite to nie je štandardný jav v klimatických podmienkach Slovenska a ani na východnom Slovensku, aj keď to sa vyznačuje kontinentálnejšou klímou ako západné Slovensko. Napriek tomu, ak je rozdiel takmer 30 stupňov, tak je to niečo výnimočné.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Z extrému do extrému. Taký teplý úvod roka nebol skoro osemdesiat rokov Čítajte

Možno hovoriť o historických rekordoch?

- Teplotné hodnoty dosiahnuté 22. a 23. marca boli na viacerých meteorologických staniciach na východnom Slovensku rekordné.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť