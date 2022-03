Peniaze na záchytný tábor dostala Ubľa od neziskovky. Pomoc schválila i župa

Štát náklady zatiaľ nepreplatil.

UBĽA. Obec Ubľa na ukrajinsko-slovenských hraniciach, ktorá poskytuje útočisko utečencom z Ukrajiny od prvých hodín vypuknutia vojnového konfliktu, už chod záchytného tábora nefinancuje z vlastných zdrojov.

Ako v utorok informovala médiá starostka Nadežda Sirková (Smer-SD), z finančnej pomoci od neziskovej organizácie Človek v ohrození vo výške 50 000 eur už zaplatili prvé faktúry za potraviny či elektrinu.

Poskytnutie ďalších 25 000 eur na pomoc obci v aktuálnej situácii schválil Prešovský samosprávny kraj.

„Berieme to ako pôžičku do času, pokiaľ štát nevyplatí spätne všetky náklady, ktoré sme mali," povedala Sirková s tým, že o preplatení všetkých nákladov, ktoré obci vznikli v súvislosti s pomocou vojnovým utečencom, rokovala uplynulý týždeň s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO).

Pomoc od prvého dňa

Dočasné útočisko pre ľudí utekajúcich pred vojnou museli v obci zriadiť len pár hodín po vypuknutí vojnového konfliktu.

„Doslova o polnoci sme otvárali záchytný tábor, keďže nás upozornili z hraničného priechodu, že vonku sú veľké mrazy, cez hranice prešli mamičky s deťmi a nevedia, kam majú ísť, a mrznú," priblížila s tým, že vzhľadom na jarné prázdniny v tom čase poslúžila v prvých dňoch ako provizórna nocľaháreň telocvičňa miestnej základnej školy.

Aby humanitárna pomoc neobmedzovala vyučujúci proces, premiestnili neskôr záchytný tábor do priestorov kultúrneho domu.

Do pomoci utečencom sa podľa Sirkovej zapojila celá obec, učitelia miestnej školy, poslanci obecného zastupiteľstva i ostatní obyvatelia.

Uvítali by otvorenie ďalších záchytných táborov

Neoceniteľnou pomocou je podľa nej práca dobrovoľníkov, ktorí sú na mieste takisto od prvých chvíľ.

„Bez nich si nevieme predstaviť fungovanie tohto záchytného tábora," vyjadrila sa.

Keďže sa na nich už po troch týždňoch fungovania prejavuje únava, starostka by uvítala, ak by aj utečenci z Uble smerovali do podobného veľkokapacitného krízového centra, aké od pondelka večer funguje v Michalovciach.

„Otvorenie ďalších táborov je pre nás, malú obec, veľké plus. Odbremenia nás a budeme môcť začať fungovať v inom režime," podotkla.

