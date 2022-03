Horolezec Martin Gablík varil utečencom v Ubli guláš. Snívalo sa mu o tom pred rokom

Rytieri Pustého hradu prišli pomôcť.

Týždeň varil v Ubli pre ukrajinských utečencov guláš a kapustovú polievku vo veľkých kotloch. Spolu s partiou Rytierov Pustého hradu zo Zvolena rozdali takmer tritisíc porcií. Pre mnohých bola polievka prvým teplým jedlom po troch či štyroch dňoch putovania do bezpečia. O tom, že sa za takýchto okolností dostane po prvýkrát do Uble, sa mu snívalo pred rokom.

Výškový horolezec MARTIN GABLÍK (69) zo Zvolena je najstarším Slovákom, ktorý kedy zdolal osemtisícovku. Hory ho naučili pokore, zoradili jeho priority a dali mu silu prekonávať ťažkosti. Človek sa musí snažiť v živote niečo výnimočné dokázať. Aj to je výnimočný výkon, keď žije čestne a ako dobrý človek, hovorí.

Prečo ste sa rozhodli prísť do Uble pomáhať ukrajinským utečencom?

- Sme priatelia a priaznivci, ako my hovoríme, Rytieri Pustého hradu vo Zvolene. Naše spoločenstvo pomáha pri archeologických vykopávkach na hradisku. Náš aktívny šéf Jaroslav Stehlík sa spolu s Petrom Zimom hneď po vypuknutí vojny zišli a povedali si, že by bolo potrebné pomôcť na hraniciach. Okamžite sa pustili do hľadania sponzorov, obehali koho a čo sa dalo. V strede týždňa sa na mňa Jaro obrátil s prosbou o pomoc. Prisľúbil som ju bez rozmýšľania. V nedeľu sme odcestovali do Uble.

Čo je vašou úlohou?

- Rozhodli sme sa ponúknuť to, čo utečencom chýba, teda teplé jedlo. Prichádzajúcim pripravujeme kapustovú a gulášovú polievku, podávame tiež čaj a kávu. Najprv sme mali stánok postavený priamo na hranici, ale ľudia sa pri ňom nezastavovali, lebo pokračovali v ceste do obce a ďalej za svojimi príbuznými a známymi. Presťahovali sme ho preto ku kultúrnemu domu do dediny. Doplnili sme to, čo chýbalo. My jediní varíme, pani starostka je nadšená, že takto pomáhame.

Koľkí ste zo Zvolena prišli?

- Piati, niektorí po troch dňoch museli odísť, no my sme ostali celý týždeň až do nedele. Ja som tu najstarší, mám 69 rokov, najmladší kolega má 47.

Vládzete?

- Samozrejme, beháme, fungujeme, tak ako mladí. Čo iné nám zostáva.

Ako vyzerá váš „pracovný“ deň?

