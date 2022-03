Dobrodružnú expedíciu na jazere Bajkal predčasne ukončila Humenčanom vojna

Ľad im praskal pod nohami pre zemetrasenie.

Humenčan JAKUB SAKALA (36), produktový dizajnér a vývojár, sa roky venuje skialpinizmu, expedičnému alpinizmu, nepohrdne trailovým behom, triatlonom či maratónom. Nedávno sa spolu s Františkom Kasaničom pokúsil prejsť pešo jazero Bajkal. V extrémnych podmienkach, keď mrazy lámali zipsy a stanové tyče, ľad praskal pod nohami pre zemetrasenie, sa dostali takmer do prostriedku náročnej cesty.

Pokračovať v nej im zabránila vojna na Ukrajine. Nasledoval dramatický návrat domov.

Jakub verí, že sa mu jedinečné jazero v Rusku podarí zdolať. V strednej Európe máme takú vysokú mieru komfortu, že sa treba raz za čas vystaviť tvrdším podmienkam, prebudiť v sebe duch objaviteľa a zistiť, kde sú vaše hranice, hovorí.

Kedy ste sa rozhodli prejsť jazero Bajkal?

- Myšlienka sa zrodila pred pár rokmi. Môj prvý kontakt s nehostinnými rovinatými prostrediami bol v Južnej Amerike, v oblasti Patagónie. Keď som tam s manželkou absolvoval čiastočný traverz kontinentálneho ľadovca, zanechalo to vo mne veľmi silné spomienky. Už v tom čase som uvažoval nad expedíciou do arktických oblastí našej planéty. Uvedomil som si, že nemám dostatok skúseností na to, aby som sa vedel pohybovať na južnom alebo severnom póle. Rozhodol som sa pre jazero Bajkal. Aj napriek jeho geografickej polohe tam panujú tvrdé klimatické pomery, za istých okolností sú takmer totožné ako na južnom alebo severnom póle. Preto som si zvolil túto lokalitu.

Čo znamená prejsť jazero Bajkal?

