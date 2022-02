Dobrovoľníčka: Mnohí Ukrajinci majú celý život zbalený do jedinej tašky

Pomôcť sa rozhodli aj kolegovia v práci.

HUMENNÉ. Vojna na Ukrajine vyvolala obrovskú vlnu solidarity.

Na mnohých miestach krajiny sa spontánne začali organizovať zbierky.

Ani Humenčania neostali bokom.

Dohodli sa kolegovia v práci

„Spadla som do toho tak trocha náhodou. Navrhla som v práci, že by bolo potrebné niečo urobiť. Zhodli sme sa na tom, že nakúpime to najnutnejšie, deky, vankúše. Sadli sme v piatok do auta a vybrali sa s nimi do Uble,“ hovorí Františka Mudra, majsterka verejnej zelene v Technických službách mesta Humenné.

„Po ceste nám pani starostka povedala, že potrebujú hygienické potreby pre deti, plienky, vlhčené obrúsky. Dokúpili sme ich,“ dodáva.

Do Uble otočili v piatok auto ešte raz.

