Ubľa je pripravená prichýliť 500 utečencov z Ukrajiny, rodiny s deťmi ubytujú aj miestni

V strehu sú aj ďalšie prihraničné obce.

UBĽA. Prihraničné obce na Zemplíne vnímajú vojnový konflikt na Ukrajine citlivo. Sú pripravené pomôcť.

Miestni sa obávajú o príbuzných, priateľov i známych.

Starostka Uble: Sme pripravení pomôcť

„Bola som presvedčená o tom, že k vojenskému konfliktu nedôjde. Do poslednej chvíle som verila. Brali sme do úvahy slovanstvo, rovnaké náboženstvo, neverila som, že jeden národ napadne druhý. Stále verím, že na rad prídu mierové rozhovory. Mám však obavy, ako to všetko dopadne,“ hovorí Nadežda Sirková (Smer-SD), starostka obce Ubľa v Sninskom okrese.

