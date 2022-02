Rusínsky youtuber zo Zemplína má len 16, svojho šoféra a videá mu už zarábajú

Reakcie dostáva z celého sveta.

Gymnazista MATÚŠ KIMÁK (16) z Humenného natáča videá o obciach a uverejňuje ich na vlastnej stránke. Pred poldruha rokom začal nakrúcať z bicykla, neskôr z auta. Šoféra mu robí ujo.

Dnes už má na konte takmer 130 videí z obcí zo šiestich okresov. Postupne sa zdokonaľuje, do videí pridáva viac informácií a zaujímavostí. Oslovili aj divákov za oceánom, ktorí si zaspomínali na rusínske korene svojich predkov.

Tými sa netají ani mladý nadšenec, rusínske obce predstavuje v rusínčine. Obce Sninského okresu vrátane mesta zachytil na propagačných videách všetky. Zemplínske Hámre prezentoval verejne v miestnom múzeu.

Ako ste prišli na myšlienku nakrúcať videá o obciach? Kedy ste začali?

- Začal som presne 23. augusta 2020, vtedy som mal 15 rokov. Spolu s bratrancom vo Vranove nad Topľou, kde som bol na prázdninách, sme urobili o meste klasické youtuberské video. Bolo také začiatočnícke. Vtedy som ešte natáčal z bicykla, neskôr som natáčal z auta. Rád som bicykloval, rád som kameroval, rád som cestoval, preto som s tým začal.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/rqICGxwuTgU

Prvé video vás posmelilo.

- Keď som sa po prázdninách vrátil späť do Humenného, vzal som kamaráta, že ideme natáčať rodné mesto. Postupne som chcel ísť do ďalších miest, do Sniny, do Michaloviec. Ale ísť na bicykli do Michaloviec nebolo dobré riešenie, tak som sa vybral najprv do obcí, ktoré sú blízko Humenného, do Lackoviec, do Jasenova. Potom sme sa s ujom rozhodli, že ďalej pôjdeme autom. Začínal sa október, ochladilo sa. Vybrali sme sa do okresu Medzilaborce.

Prečo s ujom?

