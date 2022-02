Život sa s ňou nemaznal, o blízkych prišla mladá. Storočnej Anne neujde omša v rádiu

Najradšej má zemiaky s mliekom.

ĽUBIŠA. Anna Kováčová z obce Ľubiša v Humenskom okrese oslávila v kruhu rodiny výnimočné jubileum 100 rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„V krehkom útlom tele sídli silný duch. Mala ťažký život, ale všetko prekonala vďaka optimizmu, veľkej vnútornej sile, viere v Boha a nádeji, ktorú nikdy nestratila,“ takto predstavila svoju mama jej dcéra Ľudmila Kováčová.

Pani Anna ako osemročná ostala bez otca, ktorý odišiel do Kanady za prácou, v 28 rokoch prišla o mamu, v 48 rokoch o manžela. Chudoba ju donútila odísť na istý čas do služby do Liptovského Mikuláša, doma pracovala v poľnohospodárstve.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť