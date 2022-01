Podkrovia chrámov čistili od trusu netopierov. Vybrali si východ, ale nie pre povery

Guáno nechajú na hnojenie záhrad.

HORNÝ ZEMPLÍN. Podkrovia piatich chrámov v Medzilaborskom a Sninskom okrese vyčistili od netopierieho trusu členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. V niektorých boli po prvýkrát.

Guáno, ako sa trus nazýva, poslúži miestnym ako kvalitné hnojivo do záhrad.

V štyroch krajinách

Vyčistenie podkroví chrámov v Zbudskej Belej, Ňagove, Čabinách, Kalinove a v Osadnom si ochranári zo Spoločnosti pre ochranu netopierov naplánovali v rámci cezhraničného projektu BAT4MAN. Dvojročný medzinárodný projekt sa koná súčasne v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine.

Jeho cieľom je nielen zmapovať stav reprodukčných kolónií najmä v sakrálnych stavbách v Prešovskom a Košickom kraji, ale aj vyčistiť priestory od netopierieho trusu, tzv. guána.

Sústredili sa na východ Slovenska

Vytypovaniu chrámov predchádzal letný monitoring.

„Vlani v auguste kolega urobil monitoring netopierov. Bol tu po niekoľkých rokoch. Po kontrole našiel trus v podkroví a zistil, že cez otvor na kamennej klenbe sa prepadáva priamo do interiéru chrámu v miestach kazateľnice,“ informovala v Zbudskej Belej v Medzilaborskom okrese o trojdňovej aktivite Denisa Löbbová, predsedníčka Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku so sídlom v Bardejove.

Výskumu a ochrane netopierov sa venuje už vyše dvanásť rokov.

„Niektoré farnosti sa ozvú samy, že majú netopiere v podkroviach a trus treba vyčistiť. My už vieme, kde na Slovensku sa vyskytujú kolónie netopierov, pravidelne tieto miesta navštevujeme a kontrolujeme stav znečistenia. Čistíme v zimnom období,“ povedala.

Potvrdila, že záujmovým územím projektu sa stali chrámy a kostoly na území Prešovského a Košického kraja.

„Sústredili sme sa na toto územie. Projekt nám umožňuje investovať tu viac prostriedkov,“ dodala.

Vylúčila, že by podstatnú úlohu pri výbere lokality zohrával negatívny vzťah obyvateľov prihraničných regiónov k netopierom v dôsledku predsudkov a povier.

Nemajú mladých

Kurátor gréckokatolíckeho chrámu v Zbudskej Belej Anton Zelinka zásah ochranárov privítal.

„Sami si to vyčistiť nevieme. Nenašli by sme tu nikoho v okolí. Najmladší, čo chodia do cerkvi, sú sedemdesiatnici,“ povedal.

