Mičovský o odchode z klubu OĽaNO: Schádzame z protikorupčnej cesty, vyhodili kvalitných ľudí

Šéf Lesov SR porušuje zákony, tvrdí.

Poslanec Národnej rady SR Ján Mičovský (OĽaNO), bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (2020 – 2021), ohlásil odchod z parlamentného klubu hnutia. Hovorí, že vládne OĽaNO zišlo z protikorupčnej cesty. Otvorene kritizoval najmä personálnu politiku svojho nástupcu, je presvedčený o tom, že sa nedá uznávať odbornosť bez morálnych základov. V parlamente plánuje pôsobiť ako nezaradený poslanec. Zdôrazňuje, že sa nechce prikloniť k opozícii a stať sa kritikom vlády. „Rozhodne však nechcem ostať v pasívnej polohe ani v budúcnosti," hovorí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pred takmer dvomi rokmi ste po nástupe do funkcie ministra pôdohospodárstva povedali: „Po mojich skúsenostiach s Igorom Matovičom a ľuďmi okolo neho som vždy hovoril, že ak by som mal ešte niekedy vstúpiť do politiky, určite by som tak urobil len na kandidátke hnutia OĽaNO. Tak sa aj stalo. Moja odpoveď na moju politickú budúcnosť bola taká, že pôjdem tam, kde to bude potrebné.“ Čo sa odvtedy zmenilo?

- Trvám na tom, že som nikdy nepokukoval a ani nebudem pokukovať po nejakom inom politickom zoskupení, aby som tak vyjadril, že tu nie je dobre a niekde inde bude lepšie. Pre mňa vstup do politiky na kandidátke OĽaNO bol logickým pokračovaním mojej životnej skúsenosti, ktorá trvala mnoho rokov v štátnom podniku Lesy SR.

Stretol som sa tam s korupciou, voči ktorej som sa vyhranil spolu s mnohými kolegami. Ukázalo sa, že náš boj bol síce potrebný aj oceňovaný, ale v konečnom dôsledku sme ho prehrali. Keď prišla ponuka od OĽaNO, ktoré malo charakter protikorupčného zoskupenia a ja som ho uznával ako absolútnu jednotku medzi ostatnými politickými stranami, považoval som to za možnosť pokračovať v boji proti korupcii. Preto som bol aj poslancom v opozičných časoch, vtedy som cítil, že ten boj je úprimný.

OĽaNO vo voľbách o svojej protikorupčnosti presvedčilo obrovský podiel voličov. Keď prišla nečakaná ponuka vstúpiť do vlády, prijal som ju so všetkou vážnosťou. Aj napriek všetkým kritikám, niektoré z nich chápem a uznávam, že boli namieste, som sa ako minister snažil spolu s ľuďmi, ktorí mi prišli pomôcť, ukázať iný spôsob riadenia krajiny. Funkciu som chápal ako službu, nebola to ľahká ani výhodná cesta. Napriek môjmu odchodu som presvedčený, že sme tam zanechali dôležitý odkaz, ktorý sa v histórii rezortu nestratí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mičovský mal byť tvrdší pri pláne obnovy a ozvať sa voči Budajovi (reakcie) Čítajte

Demisiu ste podali v máji po podozreniach z korupcie u svojej nominantky v Slovenskom pozemkovom fonde. Lesníci vám vtedy vytýkali, že ste ich zradili, vyzývali vás, aby ste ostali. Už bolo neskoro.

- Zrazu som bol nechtiac spojený s korupčnosťou a mafiánom, keď som urobil, bez zlého úmyslu, chybu pri voľbe generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. Tá bola neskôr zatknutá s vážnymi obvineniami a doposiaľ je vo vyšetrovacej väzbe.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť