Kovaľová po požiari v Osadnom: Podobné tragédie sa môžu zopakovať aj inde

OSADNÉ. Deinštitucionalizácia domovov sociálnych služieb (DSS) v podobe, ako sa na Slovensku realizuje, je nastavená zle.

Tragický požiar v domove v Osadnom sa môže opakovať aj v ďalších pobytových zariadeniach sociálnych služieb (ZSS).

V otvorenom liste na to upozornila prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová.

Reaguje ním na tvrdenia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a nezávislej platformy SocioFórum o možných pochybeniach vedenia Centra sociálnych služieb Zátišie v súvislosti s tragickým požiarom, ktoré kritizuje.

Kompetentných vyzýva, aby nastavenie procesu deinštitucionalizácie DSS prehodnotili.

"Zastavenie humanizácie a estetizácie a účelová stigmatizácia takzvaných veľkokapacitných ZSS procesom deinštitucionalizácie spôsobili, že infraštruktúra služieb nedokáže zabezpečiť kvalitné sociálne služby a v niektorých prípadoch ohrozuje bezpečnosť prijímateľov sociálnych služieb, ako aj samotných pracovníkov," uviedla Kovaľová.

Vyjadrenia komisárky a SocioFóra v súvislosti s tragickým požiarom v Osadnom považuje za vyvinenie sa zo spoluzodpovednosti za to, čo sa stalo a čo sa ešte môže v podobných pobytových ZSS stať.

Zastala sa vedenia domova

Kovaľová vyzvala politikov štátnej aj verejnej správy, aby s okamžitou platnosťou žiadali a nariadili nezávislý audit doterajšieho procesu deinštitucionalizácie, ako aj nových projektov v tejto oblasti.

Predstaviteľov SocioFóra a Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, aby "prehodnotili svoje správanie sa k ľuďom, ktorí dennodenne pracujú a nesú na vlastných pleciach zodpovednosť za zlé politické rozhodnutia, nesystémové kroky a neprofesionálne nastavené zákony".

V tejto súvislosti podotkla, že zosnulý riaditeľ DSS v Osadnom Ján Šrenkel projektu deinštitucionalizácie veril a snažil sa ho i v rámci možností napĺňať.

Pripomenula tiež, že AOPSS opakovane kompetentných upozorňuje na nedostatok personálu v ZSS.

Kritika a reakcie

Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím krátko po tragickom požiari avizoval, že chce v DSS v Osadnom preskúmať dodržiavanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, či to, ako sa dodržala a zabezpečila protipožiarna ochrana.

Nezávislá platforma SocioFórum zase požadovala okamžité uzatvorenie zariadenia, pričom argumentovala nevhodnými životnými podmienkami v ňom.

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ označil tieto vyjadrenia za nevhodné, DSS v Osadnom je podľa neho jedným z najpríkladnejších v kraji.

Zomreli štyria klienti aj riaditeľ

Požiar s tragickými následkami vypukol v DSS v Osadnom v noci 21. decembra, pričom život jedného klienta si vyžiadal priamo na mieste, ďalší traja prijímatelia sociálnych služieb podľahli na jeho následky v nemocnici.

Zomrel aj riaditeľ zariadenia, sám si siahol na život.