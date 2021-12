Takú tragédiu sme nezažili, zamestnanci plačú, hovorí šéfka domova v Osadnom

Poslanec o žiadnych problémoch nevie.

SNINA, OSADNÉ. Domov sociálnych služieb v Osadnom, kde v utorok 21. decembra v skorých ranných hodinách vypukol požiar, sa spamätáva z jeho následkov.

O život prišiel jeden klient, ďalší traja zomreli nasledujúce dni v nemocnici.

Tragickosť nešťastnej udalosti umocnilo aj nečakané úmrtie riaditeľa zariadenia Jána Šrenkela, ktorý si mal podľa našich informácií na život siahnuť sám.

Jeho nástupkyňa vo funkcii Agáta Kováčová, aktuálne poverená riaditeľka Centra sociálnych služieb Zátišie v Snine, pod ktoré domov v Osadnom patrí, neskrýva, že obe tragédie klientov i zamestnancov rozrušili.

„Je to pre nás veľmi citlivé. Zamestnanci plačú. Prežívame ťažké obdobie. Opierame sa jeden o druhého, aby sme to prekonali a naši prijímatelia to nepocítili,“ hovorí poverená riaditeľka.

„Takúto tragédiu sme ešte nezažili. Bude trvať dlho, kým sa všetko zahojí.“

