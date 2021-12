Tragédia v Osadnom ukázala, že Snina musí mať akútne lôžka, tvrdí šéf nemocnice

Jeden zomrel, stav piatich je vážny.

OSADNÉ. V Domove sociálnych služieb v Osadnom v okrese Snina sa spamätávajú z tragického požiaru.

Vypukol v utorok v skorých ranných hodinách v izbe na druhom poschodí.

O život prišiel jeden klient, ôsmi boli v nemocniciach v opatere lekárov. Stav piatich z nich je veľmi vážny.

Škody na vybavení domova odhadla poisťovňa na 17-tisíc eur, konečná suma ešte vzrastie. Pomoc prichádza z viacerých strán.

Riaditeľ: My sme ich rodina, nemajú nikoho

Tragický požiar v zariadení, ktoré zastrešuje materské Centrum sociálnych služieb Zátišie v Snine, zasiahol do života klientov i zamestnancov.

„Vo štvrtok prepúšťajú z nemocnice zamestnankyňu, ktorá bola prvá na mieste požiaru a hospitalizovali ju s popáleninami rúk. Vracia sa aj jedna klientka,“ informoval Korzár riaditeľ domova Ján Šrenkel.

V sninskej nemocnici ostávajú aktuálne hospitalizovaní piati klienti, dvaja sú na pľúcnej ventilácii na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, traja na kyslíkových prístrojoch.

Troch klientov umiestnili v nemocniciach v Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad Topľou.

„Je to strašné, prežívame to veľmi ťažko. Naši klienti nikoho nemajú, my sme ich rodina,“ zdôrazňuje riaditeľ.

