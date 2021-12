Známy kňaz: Spasiteľa nahrádzajú šašovia v coca-colovej farbe. To je strašné

Smejú sa z neho, že Vianoce neznáša.

Preslávil ho film Osadné, v ktorom spolu so starostom z rovnomennej obce v Sninskom okrese putoval do Bruselu. Pravoslávny kňaz Peter Soroka je v službe už dve desaťročia. Aktívne propaguje jedinečnú kryptu vojakov z prvej svetovej vojny v miestnom pravoslávnom chráme, zasadzuje sa za jej zveľadenie a zviditeľnenie. Otvorene sa priznáva, že predvianočný zhon neznáša a vianočné filmy nepozerá. Na Narodenie Isusa Christa sa treba pripraviť pôstom telesne i duchovne, zdôrazňuje. Je presvedčený, že človeka nemožno nútiť do ničoho, ani do zbožnosti.

Čím je pre pravoslávnych veriacich dôležité predvianočné obdobie? Ako sa na Narodenie Spasiteľa pripravujete?

“ V období pôstu sa z nás v podstate stávajú vegáni. „

- Pripravujeme sa na Vianoce, lepšie povedané na Narodenie Christa, už od 28. novembra. Podľa juliánskeho kalendára slávime jeho Narodenie 7. januára. Štyridsať dní pred tým sa naň pripravujeme pôstom. Katolíci majú advent a prežívajú radosť z očakávania. Pravoslávni veriaci sa pred veľkou udalosťou postia, pripravujú telo a dušu na ňu pôstom. Prv, než dostal Mojžiš na hore Sinaj desať Božích prikázaní, postil sa štyridsať dní. Aj samotný Isus Christos predtým, ako začal verejne účinkovať, učiť, hlásať Božie slovo a robiť zázraky, tiež sa na púšti postil práve štyridsať dní. Pôst je na očistu duše a tela úplne ideálny. Ľudia pred sviatkami, veľkou oslavou alebo slávnosťou si zvyknú poupratovať byt či dom, poumývať okná, vyzdobiť ho a podobne. Príchod Boha na tento svet, ktorý prijal na seba ľudské telo, je pre nás jednou z najväčších udalostí roka. Nehovorím, že najväčšou, tým je v Pravoslávnej cirkvi Zmŕtvychvstanie Spasiteľa. Duchovný pôst sa nedá dostatočne zrealizovať bez telesného pôstu. Keď sa človek zdržiava telesne, môže sa postiť aj duchovne. Telesný pôst je prvý. Nekonzumujeme mäso, mliečne výrobky, ryba je dovolená len občas počas víkendov, viackrát týždenne sa môže pripravovať strava na oleji. V období pôstu sa z nás v podstate stávajú vegáni.

Ako vnímate komercializáciu sviatkov, naháňanie sa za darčekmi?

“ Dnes Spasiteľa nahrádzajú šašovia v červeno-bielej coca-colovej farbe. Veď je to strašné! „

- Doma sa zo mňa smejú, že neznášam Vianoce, že som v protiklade s krásnymi vianočnými filmami v televízii. Ja sa na to nemôžem pozerať, ja Vianoce nemám rád, ale mám veľmi rád sviatok Narodenia Spasiteľa. Ale toto nemá nič alebo len veľmi málo spoločného s týmto sviatkom. Môj päťročný syn je teraz plný radosti a nadšenia z Vianoc. Keď mu poviem, že tu ide o narodenie Spasiteľa, málo mu to hovorí. Môžem smelo povedať, že Vianoce stratili svoj pôvodný význam - oslavu narodenia Spasiteľa. Málokto myslí na Boha, ktorý sa narodil. Ja počas Vianoc, kedy sú štátne sviatky, buď oddychujem doma alebo s kamarátom odchádzame z domu, keď sa dalo do zahraničia. V tomto období totiž máme voľnejšie, nemusíme toľko slúžiť. Radšej si niekde oddýchnem počas Vianoc, takzvaných sviatkov pokoja. Skutočne neviem, či je v predvianočnom období veľa pokoja. Som veľmi rád, že som pravoslávny a že máme juliánsky kalendár, pretože si neviem predstaviť, že by som počas tohto zhonu oslavoval sviatky s ostatnými podľa gregoriánskeho kalendára. Ale keď to všetko pominie, potom my naozaj v pokoji oslavujeme, že Boh zišiel na zem a prijal na seba ľudské telo. Som proti tomu, aby sme obmedzili narodenie Spasiteľa na dávanie si darčekov. Samozrejme, je krásne obdarovať človeka, však aj my sa obdarúvame a dávame si darčeky pod stromček. Podľa mňa by sme popri darčekoch mali viac myslieť na to, aby sme priniesli svoju čistú dušu Spasiteľovi, očistenú telesným a duchovným pôstom, spoveďou od hriechov. Z toho sa určite viac poteší ako z drahých darčekov od našich blízkych. fpokojmilá a dobrá, ale toto, čo sa z toho teraz urobilo, je už akoby potretie všetkých hodnôt kresťanstva. Aby už od októbra išli vianočné reklamy, reklamy o soboch, Mikulášoch, Santa Clausoch?! Dokonca aj starý dobrý Dedo Mráz, ktorý nám voľakedy nosil darčeky, je dnes vo výslužbe. Už vtedy to bola akoby náhrada Christa, aj komunistom išlo o jeho nahradenie. Dnes Spasiteľa nahrádzajú šašovia v červeno-bielej coca-colovej farbe. Veď je to strašné!

Dá sa nájsť nejaký rozumný kompromis medzi duchovnom a komercializáciou, medzi tlakom biznisu a vnútrom?

