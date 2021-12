Zadlženie Sniny na 15 rokov a téma rybníkov sa odkladá pre úmrtie poslankyne

Poslanci sa dočítali o možnom vleku a dedinke remesiel.

SNINA. Štvrtkové mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa nekonalo. Zrušili ho pre úmrtie dlhoročnej mestskej poslankyne Ľubov Rehákovej. Termín presunuli na štvrtok 9. decembra.

Úver na 15 rokov

Poslanci mali rokovať na mimoriadnom rokovaní a rozhodovať o dvoch dôležitých veciach, ktoré hýbu verejnou mienkou v meste.

Tými sú úver a zámer nadobudnúť spoluvlastnícke podiely v Lesopoľnohospodárskom podielovom družstve Snina, aby sa definitívne majetkovoprávne vysporiadali vzťahy v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky.

Úver vo výške maximálne 2,5 milióna eur si mesto zamýšľalo vziať aj preto, aby v blížiacom sa roku z neho splatilo 1,2 milióna eur ako prvú splátku za nadobudnutie spoluvlastníckych podielov.

V roku 2022 z neho chce vyčerpať ešte pol milióna na rozšírenie nového cintorína a obnovu dopravnej infraštruktúry.

Úver by mesto splácalo 168 mesiacov až do konca roku 2036. Úverová zaťaženosť by na sklonku budúceho roka dosiahla necelých 47 percent.

Rybníky sú horúca téma

Druhou nemenej vážnou témou je otázka vysporiadania vzťahov v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky, kde mesto aj na urbárskych pozemkoch prevádzkuje biokúpalisko.

