Údolie Laborca dostalo prednosť. Železnica zmenila obyvateľom život

Do Humenného zavítal Papagáj i Šľachtičná.

16. okt 2021 o 18:27 (aktualizované 16. okt 2021 o 18:55) Jana Otriová

HUMENNÉ. Sobotňajšie oslavy 150. výročia trate Michaľany – Humenné vyvrcholili v Humennom. Napoludnie dorazili na veľkú železničnú stanicu spoločne dva parné rušne zvané Papagáj a Šľachtičná a historický motorový vozeň Magda. Na trati ich istil rušeň Sergej s vagónmi, ktoré plnili úlohu požiarneho vlaku.

Uprednostnili údolie Laborca

„Trať Michaľany – Humenné tvorí pilier dopravnej infraštruktúry regiónu. Je jeho chrbtovou kosťou,“ povedal Kamil Kočiško, predseda Klubu priateľov železníc východného Slovenska, spoluorganizátor podujatia.

Rakúsko-Uhorsko malo veľký záujem dopravne prepojiť Halič s južnými regiónmi monarchie.

Už v roku 1870 sa preto začala budovať trať Michaľany - Humenné - Lupkovský priesmyk - Halič, ktorá sa cez Sátoraljaújhely napájala na Tiskú železnicu.

Prvý úsek Michaľany - Humenné bol dokončený 25. decembra 1871, čím sa na železničnú trať napojil Trebišov, Michalovce a Strážske.

Druhý úsek priviedol 12. júna 1873 železnicu do Medzilaboriec, odkiaľ pokračovala náročným úsekom cez Lupkovský priesmyk do Lupkówa. Tretí úsek so 416 metrov dlhým Lupkovským tunelom bol sprevádzkovaný 31. mája 1874 a umožnil rýchle a pohodlné spojenie hlavných centier s okrajovým regiónom Uhorska.

„Trať je postavená veľmi kvalitne, na dobrú traťovú rýchlosť. Pred 150 rokmi noviny písali, že železnica od základu zmenila život obyvateľstva regiónu, jeho hospodárske pomery a možnosti i osobnú prepravu. Železnica nahradila furmanku, konské povozy a rozdiel bol obrovský,“ zdôraznil Kočiško.

„Zámerom bolo prepojiť uhorské nížiny na vojenskú pevnosť Przemyśl. Trasovacia komisia sa rozhodovala medzi údolím Ondavy a údolím Laborca. Napokon vyhralo údolie Laborca. Bolo to aj o lobbingu, o grófskych a magnátskych záujmoch, ale rozhodujúcu úlohu zohrali geologické a geografické podmienky. Znamenalo to postaviť ju lepšie, rýchlejšie a kratšie,“ spresnil.

Strategické postavenie vo vojne

O strategickom význame trate do Przemyśla vypovedá aj jej zdvojkoľajnenie. V roku 1888 bolo dokončené na celom úseku.

Trať bola jednou z najvýznamnejších a najvyťaženejších počas prvej svetovej vojny. V jej priebehu zohrala dôležitú úlohu.

